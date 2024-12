El Betis ja no vol Ceballos: El pla B de Manuel Pellegrini

per Iker Silvosa

S'acosta el mercat hivernal i els equips comencen a moure fitxes per reforçar les plantilles. En el cas del Real Betis, el focus és millorar el seu centre del camp. Tot i això, malgrat la necessitat, Manuel Pellegrini i la direcció esportiva tenen clar que han d'actuar amb intel·ligència, prioritzant opcions viables que no comprometin l'economia del club.

Durant mesos, el retorn de Dani Ceballos al Betis va ser un tema recurrent. El migcampista d'Utrera, que amb prou feines ha comptat amb minuts al Reial Madrid, semblava destinat a tornar al club verd-i-blanc. Tot i això, els últims rumors descarten aquesta possibilitat, deixant clar que el Betis ha optat per explorar altres alternatives. L'operació per Ceballos, malgrat el simbolisme, es complica pel seu salari elevat i la necessitat d'una cessió finançada parcialment pel Madrid.

Davant d'aquest escenari, el nom d'Enzo Le Fée ha emergit com el pla B del Betis. El migcampista francès, actualment a les files de la Roma, és una opció més assequible per als verd-i-blancs. Le Fée va arribar a l'equip italià l'estiu passat procedent del Rennes, en un traspàs valorat en 23 milions d'euros. Tot i això, el seu protagonisme ha estat escàs sota les ordres de Claudio Ranieri, cosa que el converteix en una oportunitat interessant per al mercat hivernal.

Tots hi surten guanyant

Amb només 24 anys, Enzo Le Fée és un jugador amb recorregut a les categories inferiors de la selecció francesa, tpt i que encara no ha debutat amb l'absoluta. La seva qualitat tècnica i la seva capacitat per distribuir la pilota el converteixen en un perfil atractiu per a Pellegrini. A més, la falta de minuts aquesta temporada facilita les negociacions, ja que la Roma estaria disposada a escoltar ofertes perquè el jugador sumi experiència fora d'Itàlia.

| AS Roma

L'estratègia del Betis és clara: assegurar una cessió que reforci l'equip sense comprometre el límit salarial. Enzo Le Fée, amb contracte fins al 2029, podria trobar al Betis l'espai que necessita per rellançar la seva carrera. Pel club sevillà, comptar amb un jugador de la seva qualitat seria una incorporació estratègica en un tram crucial de la temporada.

Amb reptes importants a LaLiga i a Europa, l'arribada d'Enzo Le Fée podria ser la peça que falta a l'engranatge verd-i-blanc. Ara les negociacions amb la Roma seran clau per materialitzar aquesta operació. Mentrestant, el Betis es prepara per donar la benvinguda a un jugador que promet aportar qualitat i equilibri al centre del camp. El mercat hivernal és a punt d'obrir i el Betis no perd el temps.