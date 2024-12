El Racing de Santander deixa les coses clares al Sevilla amb Íñigo Vicente

S'acosta el mercat hivernal i els clubs de LaLiga ja comencen a planificar els seus moviments. El Sevilla, en una temporada irregular, necessita reforços per sortir de la meitat de la taula i acostar-se a Europa. A cinc punts dels llocs de competició continental, l'equip andalús busca fitxatges per enfortir la plantilla al gener.

A la recerca de talent, el Sevilla ha posat els seus ulls a Íñigo Vicente, peça clau del Racing de Santander. Tot i això, l'equip càntabre ha estat contundent. No negociarà per la seva estrella i es remet a la clàusula de rescissió de 6 milions d'euros. A més, si el Racing aconsegueix pujar a Primera, la clàusula del jugador es duplicarà fins als 12 milions.

| Racing de Santander

Íñigo Vicente ha estat el jugador més destacat del Racing aquesta temporada. Ha jugat com a titular en els 18 partits disputats fins ara, sumant 2 gols i 6 assistències. La seva influència en l'atac l'ha convertit en una figura irreemplaçable per als càntabres, que lideren la Lliga Hypermotion amb cinc punts d'avantatge sobre el tercer classificat. Aquest detall és crucial, ja que els dos primers obtenen l'ascens directe a Primera Divisió.

El jugador, amb contracte fins al 2027, va arribar al Racing el 2022 procedent de l'Athletic Club. Des de llavors, ha demostrat ser un fitxatge estratègic, ajudant l'equip a competir al nivell més alt. A Santander confien que Íñigo Vicente sigui clau per aconseguir l'anhelat retorn a l'elit del futbol espanyol.

| Twitter

Íñigo Vicente no es ven

L'interès del Sevilla a Íñigo Vicente no sorprèn, ja que busquen un jugador creatiu que millori el seu joc ofensiu. A l'estiu, els andalusos van fitxar precisament Peque, una de les grans cartes ofensives el curs passat del Racing. Aquest moviment va deixar clar que el Sevilla manté un ull atent a les joies de l'elenc càntabre. Tot i això, el context actual és diferent, i el Racing no està disposat a perdre un altre jugador important a meitat de temporada.

Des de Santander, la postura és ferma: Íñigo Vicente no està a la venda. La seva importància a l'equip va més enllà de les estadístiques. És el motor ofensiu d'un Racing que somia tornar a Primera. Perdre'l al gener seria un cop important per a les seves aspiracions, i el club està decidit a evitar-ho. Per la seva banda, el Sevilla necessita moviments estratègics al mercat hivernal per revertir la seva situació a LaLiga. A la posició 13, amb més derrotes que victòries, el seu objectiu és tornar a competició europea. Tot i això, les pretensions econòmiques del Racing compliquen qualsevol possible acord per Íñigo Vicente.

El futur del jugador sembla, doncs, de moment, vinculat al Racing, on hi té un paper central. Amb un equip líder i la possibilitat d'ascendir, tot apunta que el club càntabre s'esforçarà per mantenir la seva estrella. Mentrestant, el Sevilla haurà de buscar alternatives al mercat per reforçar la seva plantilla. El mercat hivernal es presenta agitat, però el Racing no està disposat a cedir.