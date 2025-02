Moviment de Gyökeres que l'acosta al Barça

El nom de Viktor Gyökeres continua ressonant amb força al mercat de fitxatges. El davanter suec, que està signant una temporada espectacular amb l'Sporting de Portugal, ha pres una decisió que podria definir el seu futur: rebutjar el Manchester United i esperar al FC Barcelona. Amb més de 30 gols en la temporada, l'atacant s'ha convertit en un dels davanters més cotitzats del moment i la seva possible arribada al Camp Nou és un tema que ja genera debat.

Un rendiment que impressiona a Europa

L'impacte de Gyökeres a la Primeira Liga ha estat descomunal. El seu equip, l'Sporting de Lisboa, lidera la classificació amb 52 punts en 22 jornades, superant el Benfica (50) i el Porto (46). En aquest context, el suec ha estat clau amb els seus 28 gols i 13 assistències, dominant el front d'atac dels "Leones". La seva capacitat per jugar d'esquena, la seva potència física i el seu olfacte golejador l'han convertit en el jugador més determinant de la lliga portuguesa aquesta temporada.

Aquestes xifres també han impulsat l'Sporting en competicions europees i nacionals. A la Champions League ha registrat sis gols en vuit partits, demostrant que també pot rendir al màxim nivell continental. El seu rendiment és tal que molts el comparen amb Erling Haaland, per la seva capacitat per generar perill amb poques oportunitats.

| Instagram

El Manchester United el vol, però ell espera al Barça

L'explosió de Gyökeres no ha passat desapercebuda i un dels equips més interessats a fitxar-lo ha estat el Manchester United. El tècnic Rúben Amorim, qui el va dirigir a l'Sporting i ara està al capdavant del conjunt anglès, ha intentat convèncer-lo per unir-se al seu nou projecte a Old Trafford. No obstant això, el davanter ha estat clar: la seva prioritat és fitxar pel Barcelona.

Gyökeres considera que el seu estil de joc encaixa millor a LaLiga i veu en el Barça l'escenari ideal per potenciar la seva carrera. La seva mobilitat, joc associatiu i capacitat per definir a l'àrea el converteixen en un davanter que podria adaptar-se a l'esquema blaugrana. A més, el suec és conscient que el seu fitxatge podria dependre de la sortida de Robert Lewandowski, qui continua sent la referència ofensiva de l'equip.

Un fitxatge complicat per al Barça

Malgrat l'interès mutu, l'operació no és senzilla. L'Sporting de Portugal ha fixat un preu alt pel seu golejador, amb una clàusula de rescissió de 100 milions d'euros. Si bé el club portuguès podria negociar una xifra una mica menor, el Barça enfronta dificultats financeres que compliquen qualsevol fitxatge de gran envergadura sense abans realitzar vendes importants.

| F.C. Barcelona, Canva Creative Studio, XCatalunya

Per ara, l'equip blaugrana continua atent a l'evolució del mercat i a la situació del suec. Encara que la seva arribada no és una prioritat immediata, la direcció esportiva no descarta la seva incorporació en el futur. Mentrestant, Gyökeres continua brillant amb l'Sporting, consolidant-se com un dels davanters més prometedors d'Europa. La seva paciència podria ser clau perquè, en els pròxims mesos, el seu somni de vestir la samarreta blaugrana es faci realitat.