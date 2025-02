Un altre any de fracàs al Zaragoza: L'exigència dels aficionats

per Sergi Guillén

El Real Zaragoza travessa una temporada plena de diversos alts i baixos, on les expectatives de l'afició xoquen amb una realitat esportiva que dista molt de ser l'ideal. La recent derrota davant el Burgos CF a La Romareda ha intensificat les crítiques cap al cos tècnic i la directiva, posant de manifest la creixent frustració dels seguidors zaragocistes.

Un equip sense rumb

La temporada 2024-2025 de LaLiga Hypermotion ha estat particularment desafiant per al Real Zaragoza. Amb l'arribada de Miguel Ángel Ramírez a la banqueta, s'esperava un canvi positiu en el rendiment de l'equip. No obstant això, els resultats no han acompanyat, i el conjunt aragonès es troba en la setzena posició de la taula, a només sis punts de la perillosa zona de descens.

Aquesta situació ha generat un clima de tensió entre l'afició, que veu com, una vegada més, les aspiracions d'ascens es desfan. Des de la incorporació de Ramírez, l'equip ha sumat únicament cinc punts de divuit possibles, la qual cosa reflecteix una mitjana de rendiment preocupant. A més, la recent derrota per 0-1 davant el Burgos CF a casa ha agreujat la situació.

Aquest resultat no només allunya el Zaragoza dels llocs de playoff, sinó que també l'acosta perillosament a la zona de descens. L'expulsió de Dani Gómez al minut 55 va ser un punt d'inflexió en el partit, deixant l'equip en desavantatge numèrica i facilitant el gol d'Iñigo Córdoba al 85. La paciència de l'afició zaragocista sembla haver-se esgotat.

| XCatalunya, Canva

Després del xiulet final contra el Burgos, els seguidors van manifestar el seu descontentament, demanant la dimissió de Ramírez i mostrant la seva desaprovació cap a la directiva. El tècnic, per la seva banda, ha declarat estar convençut que l'equip pot millorar i que, a vegades, és qüestió de "tocar un botó" per revertir tota la situació actual. No obstant això, els números actuals i la falta de resultats positius posen en dubte la seva continuïtat al capdavant de l'equip.

Homenatge a Cristian Álvarez: un comiat agredolç

Enmig de la crisi esportiva, La Romareda va ser escenari d'un emotiu homenatge al porter Cristian Álvarez. Qui va anunciar la seva retirada i assumirà el càrrec de responsable de Relacions Institucionals del club. Abans de l'inici del partit contra el Burgos, Álvarez va rebre la insígnia d'or del Real Zaragoza i va realitzar el servei d'honor.

No obstant això, la derrota va entelar la celebració, barrejant els aplaudiments al porter amb els xiulets dirigits a l'equip i al cos tècnic. En finalitzar l'encontre, Álvarez va agrair a l'afició pel seu suport incondicional i va expressar el seu desig que el zaragocisme pugui gaudir d'èxits en el futur vinent.

Les necessitats de l'equip

El Real Zaragoza ha mostrat mancances tant en defensa com en atac. La falta de solidesa defensiva, evidenciada en errors puntuals i desajustos tàctics, ha costat punts valuosos. D'altra banda, l'escassetat de gol i la poca efectivitat a l'àrea rival han limitat les possibilitats de remuntar en moments clau.

L'expulsió de Dani Gómez en l'últim encontre és un exemple de la falta de control i disciplina en situacions crítiques. És evident que l'equip necessita reforços, especialment en la línia defensiva, i una reestructuració tàctica que permeti maximitzar el potencial de la plantilla actual. La història recent del Real Zaragoza està marcada per temporades d'alts i baixos i promeses incomplertes.

L'afició, sempre fidel i apassionada, exigeix un projecte seriós i compromès que retorni l'equip al lloc que mereix en el futbol espanyol. La directiva i el cos tècnic tenen la responsabilitat de prendre decisions encertades i urgents per revertir la situació actual. Només amb un canvi de rumb clar i efectiu es podrà recuperar la confiança dels seguidors i així aspirar a nous objectius més ambiciosos en el futur proper.