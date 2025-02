Hansi Flick dona la millor de les notícies al Barça

El FC Barcelona es prepara per a un duel crucial aquesta nit a les 21:00 hores a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, on rebrà el Rayo Vallecano en el tancament de la 24a jornada de LaLiga EA Sports. Aquest partit ofereix als blaugranes l'oportunitat de recuperar el lideratge de la competició, aprofitant els recents entrebancs del Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, tots dos empatant 1-1 en els seus respectius encontres.

Actualment, el FC Barcelona se situa en la tercera posició de la taula amb 48 punts, per darrere del Real Madrid (51 punts) i l'Atlètic de Madrid (50 punts). Una victòria aquesta nit permetria als dirigits per Hansi Flick igualar en punts al conjunt merengue i superar-los en el 'goal average' general, recuperant així el cim de LaLiga després de 58 dies.

L'equip ha mostrat una notable millora en el seu rendiment, acumulant una ratxa de 11 partits sense conèixer la derrota en totes les competicions. El tècnic alemany ha emfasitzat la importància de mantenir el focus en el rendiment de l'equip, més enllà de la posició a la taula, destacant que encara queda un llarg camí per recórrer en la lluita pel títol.

Això sí, davant tindran un rival complicat, ja que el Rayo Vallecano es posiciona en el sisè lloc de la classificació amb 35 punts, consolidant-se en zona de competicions europees. L'equip madrileny travessa una ratxa positiva, mantenint-se invicte en els seus últims nou partits de lliga, cosa que el converteix en un rival de compte per als blaugranes. De fet, és l'equip més en forma des que va començar el 2025.

El retorn de Ronald Araújo i novetats en la convocatòria

Una de les notícies més destacades en la prèvia de l'encontre és la recuperació del defensor uruguaià Ronald Araújo. Després de patir una contusió al turmell dret durant el partit contra el Sevilla, Araújo ha aconseguit recuperar-se a temps i ha estat inclòs en la convocatòria per al duel d'aquesta nit. Encara que la seva participació des de l'inici no està confirmada, la seva presència aporta solidesa i confiança a la defensa barcelonista.

A més d'Araújo, el jove davanter Ansu Fati també torna a la llista de convocats, després d'un inici d'any complicat amb escassa participació en els últims encontres. No obstant això, l'equip seguirà sense comptar amb els lesionats Marc-André ter Stegen, Andreas Christensen i Marc Bernal, així com amb el sancionat Fermín López, qui va veure la targeta vermella en l'últim partit de lliga.

Possible alineació del FC Barcelona

L'entrenador Hansi Flick planeja alinear el seu millor onze disponible per a aquest crucial enfrontament. S'espera que Wojciech Szczesny ocupi la porteria, amb una línia defensiva composta per Jules Koundé, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez i Alejandro Balde. Al mig del camp, Frenkie de Jong i Pedri serien els encarregats de la creació i contenció, acompanyats probablement per Gavi, encara que Dani Olmo també és una opció viable. El trident ofensiu estaria format per Lamine Yamal, Robert Lewandowski i Raphinha, qui buscaran perforar la defensa del Rayo i assegurar els tres punts.

Els enfrontaments entre el FC Barcelona i el Rayo Vallecano han estat equilibrats en els últims temps. En el partit d'anada de la present temporada, els blaugranes es van imposar per 2-1 a Vallecas, amb gols de Pedri i Dani Olmo. No obstant això, el Rayo ha sabut complicar el Barcelona en anteriors visites al Camp Nou, aconseguint una victòria i un empat en les seves últimes tres presentacions.