El missatge de Real Madrid TV per provocar abans de la final de la Copa del Rei

A mesura que s'acosta la gran final de la Copa del Rei entre el Real Madrid i el FC Barcelona, la tensió no només es respira als entrenaments o entre les aficions. També es trasllada a l'àmbit mediàtic, on cada detall, cada gest i cada paraula s'analitzen al mil·límetre. Aquesta vegada, l'encarregat de pujar el to no ha estat un jugador ni un entrenador, sinó un canal de televisió.

La televisió del club blanc pren la iniciativa

En lloc de deixar que l'emoció del partit creixi de forma natural, Real Madrid TV ha publicat un vídeo de més de tres minuts carregat de polèmica, que ha encès les xarxes socials i ha posat l'opinió pública en alerta. En ell, es repassen situacions arbitrals de partits recents que, segons la visió del club blanc, van perjudicar l'equip.

| Canva

Aquesta estratègia no és nova. El club ja ha utilitzat aquesta via en altres ocasions per expressar el seu malestar amb designacions arbitrals. Però fer-ho a tan poques hores d'un partit tan important només pot entendre's com una maniobra de pressió.

Crítiques camuflades com si fos un anàlisi

El contingut del vídeo va més enllà d'un anàlisi. Es tracta d'una peça editada amb un to marcadament crític, que insinua un suposat biaix arbitral a favor del FC Barcelona en partits clau. A través d'estadístiques seleccionades i repeticions de jugades controvertides, el missatge que es transmet és clar: al Real Madrid no li agrada l'àrbitre designat per a la final.

A més, es fa referència a la carrera internacional del col·legiat, suggerint que ni la UEFA ni la FIFA han confiat en ell per partits importants, la qual cosa s'utilitza per qüestionar la seva idoneïtat per a un partit d'aquesta magnitud.

Una resposta mediàtica que divideix

Com era d'esperar, el vídeo ha tingut una enorme repercussió. Alguns sectors del madridisme l'aplaudeixen com una defensa legítima dels interessos del club. Altres, però, el consideren una campanya de desprestigi impròpia, que sembra dubtes innecessaris i desvirtua l'essència de l'esport.

| Real Madrid

Fins i tot excol·legiats i periodistes han mostrat la seva sorpresa i preocupació. Assenyalen que aquest tipus de continguts poden condicionar els àrbitres i generar un clima de desconfiança entre els professionals del futbol.

El missatge és clar: pressió abans de jugar

Aquest moviment mediàtic és només una part més del gran tauler del futbol d'elit. Als despatxos, a les rodes de premsa i ara també als canals oficials, els grans clubs juguen les seves cartes amb intel·ligència —o amb agressivitat— per defensar els seus interessos abans fins i tot que la pilota comenci a rodar.

Però aquest tipus de maniobres poden tenir un efecte contrari al desitjat. En lloc de protegir l'equip, poden augmentar la tensió i convertir l'àrbitre en el veritable protagonista del partit. Una cosa que, en una final, ningú desitja.

La revelació del vídeo, al final

I ara sí, el detall més comentat: el protagonista del vídeo no és altre que l'àrbitre designat per a la final, Ricardo de Burgos Bengoetxea. Real Madrid TV l'acusa indirectament d'afavorir el Barça, aportant xifres com que l'equip culé guanya el 81% dels partits quan ell arbitra, enfront del 64% del Real Madrid.

Una forma de pressió que molts consideren excessiva, i que converteix De Burgos Bengoetxea en el centre de la tempesta mediàtica... fins i tot abans del primer xiulet.