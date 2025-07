Moment dur per a Ingrid Engen: Així li dóna suport Mapi León

El futbol femení ha viscut els darrers dies un d'aquells episodis que deixen empremta tant al camp com fora d'ell. Poques parelles han aconseguit una connexió tan especial com la formada per Ingrid Engen i Mapi León, dos referents del Barça que van conquerir no només títols, sinó també l'afecte dels aficionats culers per la seva autenticitat i proximitat.

Tanmateix, l'estiu ha portat un gir inesperat: Ingrid Engen posa fi a la seva etapa al Barça per embarcar-se en una nova aventura a l'Olympique de Lyon, deixant enrere no només el seu equip, sinó també una Mapi León bolcada en el seu suport personal i professional.

Un comiat agredolç per a la parella més estimada del futbol femení

El vestidor blaugrana ha estat durant anys l'escenari d'una relació que, lluny d'amagar-se, ha sabut reivindicar-se a base de naturalitat i gestos quotidians. Ingrid i Mapi han compartit victòries, celebracions i també moments difícils, sempre de la mà.

| Instagram

La seva història va començar al Barça, on es van convertir en inseparables, tant sobre la gespa com a la vida privada. Viatges familiars a Noruega, escapades a la muntanya, sopars romàntics i missatges còmplices a les xarxes socials han convertit la parella en tot un símbol de visibilitat i normalització a l'esport d'elit.

La marxa d'Engen a l'Olympique de Lyon ha suposat un punt d'inflexió. Segons han recollit diversos perfils de fans a Instagram i X (abans Twitter), la jugadora noruega es va acomiadar de l'afició i de les seves companyes amb un emotiu missatge, agraint el suport rebut a Barcelona.

No obstant això, el focus mediàtic s'ha centrat en com viu aquest procés, especialment després de la recent eliminació de Noruega a l'Eurocopa de Suïssa. El revés esportiu ha coincidit amb el moment més sensible de la seva vida professional i sentimental.

| Twitter

Mapi León, un suport incondicional dins i fora de l'estadi

Enmig d'aquest remolí d'emocions, la figura de Mapi León ha tornat a acaparar totes les mirades. Tot i que no ha pogut disputar l'Eurocopa amb la selecció espanyola per motius físics, no ha dubtat a acompanyar Engen fins a Suïssa per estar al seu costat en els moments clau del torneig.

El gest, que s'ha viralitzat després de la publicació d'un vídeo en què Mapi viatjava rumb a donar suport a la seva parella —“Supporting my girl”, escrivia amb naturalitat—, ha estat molt celebrat a les xarxes, on abunden els missatges d'ànim i admiració.

La nit del partit contra Itàlia, que va significar l'eliminació de Noruega als quarts de final, ha deixat una de les imatges més emocionants del campionat. A l'estadi, Mapi León, enfundada amb la samarreta de la selecció noruega, va baixar a la gespa al final de l'encontre per consolar Ingrid, visiblement afectada pel resultat.

| Late Motiv en Movistar+, Sport

L'abraçada entre ambdues, compartida per diversos fotògrafs presents i que ha fet la volta al món en perfils d'aficionats i pàgines especialitzades, ha servit per recordar que darrere de cada derrota hi ha una història humana i que, de vegades, el veritable triomf és saber estar quan més es necessita.

Els usuaris de xarxes socials reaccionen a les mostres d'afecte

Al llarg de les darreres temporades, Ingrid i Mapi s'han convertit en referents d'una generació de futbolistes que no només trenca rècords sobre el camp, sinó també fora d'ell, obrint camins a la diversitat i a la visibilitat LGTBIQ+ a l'esport d'elit.

Cada aparició pública, cada comentari a Instagram o cada gest en celebracions, ha estat analitzat i aplaudit per una legió de seguidors que veu en elles molt més que una història d'amor: una lliçó de companyonia i valentia.

Aquests dies, tant la Federació Noruega com el Barça han enviat missatges d'ànim a Ingrid després de l'eliminació a l'Eurocopa, valorant la seva entrega i professionalitat. Per la seva banda, Mapi León ha evitat declaracions grandiloqüents i ha preferit deixar que els gestos parlin per si sols, mostrant a les xarxes que la distància i les derrotes esportives no poden enterbolir el vincle que han construït.

La vida és trista però continua

En els pròxims mesos, veurem com s'adapta Ingrid a la seva nova vida a Lió i com Mapi gestiona el seu retorn a la competició. El que està fora de tot dubte és que, passi el que passi a la gespa, la seva relació ha sortit reforçada d'aquest moment complicat, i milers de fans seguiran celebrant la història d'amor més inspiradora del futbol actual.