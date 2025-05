Edu Aguirre ho confirma, Dean Huijsen al Reial Madrid: 'Florentino pagarà...'

El Real Madrid continua planificant a tota velocitat la pròxima temporada, especialment centrat a resoldre la seva transició a la banqueta i reforçar posicions clau per arribar al Mundialet de clubs en plena forma. Amb Carlo Ancelotti oficialment fora de l'equip a finals de maig, l'arribada confirmada de Xabi Alonso suposa una renovació en l'estil i un canvi generacional en la plantilla blanca. Un dels objectius prioritaris del club és enfortir la seva línia defensiva, especialment en la posició de central.

La defensa madridista ha generat certa incertesa al llarg de la temporada. Encara que Militao, Rüdiger i Alaba ofereixen garanties, les freqüents lesions i baixes formes puntuals han obligat el club a mirar al mercat amb urgència. En aquest escenari, destaca des de fa mesos el nom del jove central espanyol Dean Huijsen, actualment jugador del Bournemouth a la Premier League.

Huijsen, que ha irromput aquesta temporada a l'elit amb una rapidesa sorprenent, ja ha aconseguit captar l'atenció no només del Real Madrid, sinó també d'altres grans clubs europeus. El seu rendiment ha estat tan destacat que recentment ha començat a ser convocat amb la selecció espanyola absoluta, incrementant el seu valor i posicionant-lo com una joia emergent.

| Premier League

En la seva primera temporada a la màxima categoria del futbol anglès, Huijsen ha sorprès per la seva seguretat defensiva, capacitat per jugar des del darrere i notable joc aeri. Encara que el Bournemouth no ha protagonitzat una campanya especialment brillant a la Premier League, el jove defensor s'ha erigit com un dels jugadors més fiables i regulars, cridant l'atenció de grans potències europees.

Huijsen destaca per la seva joventut, força física i versatilitat tàctica, qualitats que encaixen perfectament amb les exigències d'un club tan competitiu com el Real Madrid, especialment sota la direcció tècnica del futur entrenador Xabi Alonso, qui valorarà especialment la seva qualitat per a la sortida de pilota des del darrere.

Detalls del fitxatge segons Edu Aguirre

Edu Aguirre, periodista del popular programa esportiu "El Chiringuito", ha revelat detalls clau sobre aquesta operació. Segons Aguirre, l'acord per Huijsen encara no està tancat al 100%, però existeix una total determinació del Real Madrid per tancar el seu fitxatge entre dijous i divendres d'aquesta setmana.

L'operació econòmica és significativa: el Bournemouth ha establert una clàusula de rescissió de 58 milions d'euros. No obstant això, el Real Madrid, conscient del valor del jove central, està decidit a pagar aquesta xifra en la seva totalitat. Florentino Pérez hauria acordat abonar la clàusula en dos o tres terminis, facilitant així la viabilitat econòmica del fitxatge per al club blanc.

Un dels principals obstacles fins al moment ha estat la forta competència de grans clubs europeus que han exercit pressió tant sobre el Bournemouth com sobre l'entorn del jugador. Equips de primer nivell, especialment de la Premier League i la Serie A, han mostrat interès real a contractar el defensa espanyol, generant certes complicacions en la negociació.

No obstant això, el mateix Huijsen sembla decidit i tranquil davant aquesta situació. Segons informacions aportades per Edu Aguirre, el jugador està posant de la seva part tot el necessari per assegurar-se la seva arribada al Real Madrid, mostrant una preferència clara per vestir de blanc i jugar al Santiago Bernabéu.