Juanma Castaño es pronuncia, Vinicius destrossat: 'Vaig a obrir el meló'

La derrota del Real Madrid davant el FC Barcelona per 4-3 a Montjuïc no només va deixar el conjunt blanc virtualment fora de la lluita per LaLiga. També va tornar a encendre els focus sobre el rendiment d'algunes de les seves estrelles. Una d'elles és Vinicius Jr., el paper del qual en el Clàssic ha revifat el debat sobre la seva temporada.

A "El Tertulión de Tiempo de Juego", Juanma Castaño no va esquivar el tema. El director del programa de COPE va obrir la tertúlia amb una frase que va agitar els seus companys i l'afició madridista: va posar en dubte no només el moment de forma del brasiler, sinó la seva evolució com a futbolista.

Un Clàssic ple de contrastos

El Clàssic va ser una muntanya russa. El Real Madrid va començar amb força: dos gols de Mbappé en els primers 15 minuts van fer pensar en una nit de glòria per als blancs. El segon d'ells, a més, va arribar després d'una assistència de Vinicius, que va semblar trencar amb les seves crítiques.

| Canva

Però el Barça es va refer amb una contundència inesperada. Eric García, Lamine Yamal i Raphinha, amb dos gols, van signar una remuntada d'escàndol. Encara que Mbappé va aconseguir un tercer gol, no va ser suficient. Amb el 4-3, el Barça es col·loca amb 82 punts, set per sobre del Madrid a falta de tres jornades.

El contrast va ser clar: mentre Mbappé es va carregar l'equip a l'esquena, Vinicius va desaparèixer després del seu passi de gol. Ni desbordament, ni claredat, ni pes en el joc. El seu partit va ser el reflex d'una temporada irregular.

Debat encès a COPE

En aquest context, Juanma Castaño va llançar la pregunta que flotava en l'ambient: "Obro el meló Vinicius, que em sembla que és tema. És un jugador que ha involucionat aquesta temporada". La seva frase va ser directa i va provocar respostes immediates.

| Real Madrid, YouTube, XCatalunya

Rubén Martín va recordar una de les últimes declaracions del jugador: "Des que va dir 'ho faré per 10 si és necessari', ha desaparegut". Castaño va assentir: "Tal qual". Mónica Marchante va voler matisar, assegurant que el brasiler va tenir bons moments davant el Dortmund i que l'arribada de Mbappé ha alterat el seu rol. "Ja no és el jugador que era", va sentenciar.

Gonzalo Miró va ser més contundent: "Puntualment ha funcionat. Però no hi ha hagut constància en el seu joc en tot l'any". Un judici compartit per part del madridisme, que esperava més del seu extrem després de temporades on va ser figura clau.

Una davallada generalitzada

Paco González, però, va ampliar l'enfocament. Per a ell, no es tracta només de Vinicius. "Em sembla que erreu el tret si penseu que a Vinicius li ha anat malament per Mbappé. Vinicius està malament, però Bellingham està pitjor. Rodrygo ja no existeix. Els altres s'han anat desfent com terrons de sucre", va explicar.

🔴EL BARÇA SENTENCIA LA LIGA Y A ANCELOTTI EN EL CLÁSCIO I El Tertulión, con Juanma Castaño

Segons González, el problema és col·lectiu. L'equip no està fresc ni treballat. Va faltar preparació física després d'un estiu sense descans, i probablement, passarà el mateix el pròxim.

El Clàssic va ser, en molts sentits, un mirall. El Madrid va començar dominant i va acabar superat, sense capacitat de resposta. Vinicius va mostrar la seva versió més plana: algun detall de qualitat, però sense constància. I això, per a un equip que aspira a tot, no n'hi ha prou. La frustració és comprensible. Les expectatives eren altíssimes, i al final res.

La frase final de Juanma Castaño

Després d'escoltar totes les opinions, Castaño va rematar la seva reflexió amb la frase que va tancar el debat amb força. Una sentència que no deixa espai a interpretacions, i que marca un punt d'inflexió en la narrativa sobre el brasiler.

"Vinicius ha involucionat. Ha perdut el que tenia. Ara juga com si li pesessin les cames... i el cap."