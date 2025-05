El 9 que vol el Barça anuncia que se'n va: A cost 0 dins de poques setmanes

El mercat de fitxatges d'aquest estiu ja té el seu primer gran protagonista. Un dels davanters més en forma del futbol europeu ha confirmat la seva marxa del Lille al final de la present temporada. La notícia ha generat un munt de rumors i especulacions sobre el seu futur, especialment perquè el jugador queda lliure i són molts els clubs interessats en contractar els seus serveis.

Després de cinc anys brillant a la Ligue 1, la seva decisió de no renovar obre la porta a un traspàs sense cost, cosa que converteix el seu nom en un dels més desitjats del panorama internacional. I entre els clubs que segueixen de prop la seva situació, el FC Barcelona apareix com un dels més atents.

Rendiment d'alt nivell i maduresa competitiva

El davanter ha signat una altra temporada excel·lent a França. Ha sumat 25 gols en 48 partits, mantenint el seu promig habitual de les últimes temporades. La seva eficàcia, mobilitat i olfacte golejador l'han consolidat com una referència ofensiva, i tot indica que està preparat per fer el salt a una lliga de major exigència.

| F.C. Barcelona, Canva Creative Studio, @rcdeportivo, XCatalunya

Als seus 25 anys, ja no és una promesa: és una realitat contrastada. Ha demostrat regularitat, lideratge i capacitat per decidir partits importants. La seva ambició està intacta i ara busca un nou repte on pugui seguir creixent a nivell individual i competir per títols.

Barcelona, Juventus i West Ham, en la cursa

Segons la informació publicada pel diari Sport, el Barça ha seguit de prop la seva evolució durant tota la temporada. La necessitat del conjunt blaugrana d'incorporar un davanter centre de garanties, especialment amb el cicle de Lewandowski arribant al seu tram final, encaixa amb el perfil del jugador.

| F.C. Barcelona, Canva Creative Studio, XCatalunya

També la Juventus i el West Ham estan ben posicionats, encara que el futbolista no ha donat pistes clares sobre el seu destí. El Nàpols, que podria perdre a Victor Osimhen a l'estiu, també estaria en la pugna per incorporar-lo.

Un perfil que encaixa a LaLiga

Fa un temps, aquest mateix davanter ja va reconèixer públicament la seva preferència pel futbol espanyol. "La Premier League és més física i ràpida, però vaig créixer veient partits de LaLiga. És el meu campionat favorit i m'agradaria jugar-hi algun dia", va declarar en una entrevista que ara ha ressorgit amb força.

El seu estil de joc, tècnic i associatiu, el converteix en una opció ideal per a equips que valoren la possessió i la circulació de pilota. Té facilitat per caure a banda, associar-se amb els migcampistes i trencar línies amb els seus desmarcatges. I, per descomptat, posseeix un olfacte golejador més que provat.

Un comiat emotiu a les xarxes socials

L'anunci oficial de la seva sortida del Lille va arribar acompanyat d'un emotiu missatge a les xarxes socials. El davanter va voler agrair al club i a l'afició el seu suport durant tots aquests anys. En un vídeo publicat al seu compte d'Instagram, va declarar:

"Tot té un principi i un final. És hora de dir adeu.

He passat cinc anys magnífics, tots m'han ajudat moltíssim i espero haver retornat amb alegria la vostra generositat. A l'afició, gràcies per haver estat sempre aquí, ajudant-me també en els mals moments, sempre us portaré al meu cor".

El nom del desitjat davanter: Jonathan David

Després de setmanes de rumors, especulacions i filtracions, ja és oficial: Jonathan David abandona el Lille. El davanter canadenc, internacional absolut amb la seva selecció i un dels grans noms del futbol francès, es converteix des d'ara en un dels caramels del mercat estival.

Lliure, en forma i amb ganes de nous reptes, David està llest per fer el salt definitiu. I si el Barça juga bé les seves cartes, podria vestir de blaugrana a partir de la temporada 2025/26.