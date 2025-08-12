El missatge clar de Julián Álvarez a l’Atlético de Madrid: Joan Laporta, a l’aguait

El futur de Julián Álvarez podria convertir-se en un dels temes més calents del pròxim mercat de fitxatges. El davanter argentí, actualment a les files de l'Atlètic de Madrid, afronta la temporada 2025-26 amb un objectiu clar: conquerir títols. Tanmateix, el seu entorn ja deixa entreveure que, si les vitrines del Metropolitano romanen buides, el jugador escoltarà ofertes i valorarà un canvi d'aires.
Álvarez, que va aterrar a l'Atlètic després del seu exitós pas pel Manchester City, ha demostrat ser un dels davanters més complets del panorama europeu: velocitat, capacitat associativa, olfacte golejador i una notable polivalència en atac. Però als seus 25 anys, l'argentí vol més que bones estadístiques: busca títols.
Una temporada clau al Metropolitano
Diego Simeone sap que Julián Álvarez serà fonamental si l'Atlètic vol lluitar de debò per LaLiga, la Champions League i la Copa del Rei. La inversió realitzada pel club madrileny i el pes que el jugador té en l'esquema tàctic fan que les seves actuacions estiguin sota la lupa jornada rere jornada.
Tanmateix, en l'última campanya, malgrat els seus gols i assistències, l'equip es va quedar lluny dels objectius més ambiciosos. L'argentí és conscient que una temporada més sense títols podria comprometre el seu creixement i el seu palmarès. Per això, l'exigència personal i la pressió col·lectiva s'uneixen en un any que es presenta decisiu per a ell.
Laporta, pendent del moviment
A Barcelona, Joan Laporta segueix amb atenció qualsevol senyal que apunti a una possible sortida de Julián Álvarez de l'Atlètic. El president blaugrana ha demostrat en altres ocasions la seva habilitat per vincular fitxatges estrella amb moments polítics clau, i el 2026 s'enfrontarà a unes eleccions on el múscul esportiu serà tan important com el discurs institucional.
Per a Laporta, l'arribada d'un jugador de la talla de Julián Álvarez suposaria un cop d'efecte tant a la gespa com a les urnes. L'argentí encaixa en la idea de rejovenir la plantilla amb futbolistes d'elit que aportin rendiment immediat i projecció futura.
Competència ferotge i economia ajustada
El gran obstacle per al Barça seria econòmic. El contracte de Julián Álvarez amb l'Atlètic és llarg, i la seva clàusula de rescissió, elevada. A més, en cas que l'argentí decideixi sortir, no faltaran pretendents: clubs de la Premier League, Serie A i altres gegants europeus ja han mostrat interès en el passat.
Perquè el Barça pugui entrar a la subhasta, serà imprescindible quadrar números, generar ingressos mitjançant vendes i ajustar el límit salarial. L'operació, tot i que difícil, no és impossible, sobretot si la voluntat del jugador és clara.
Un ull a la Champions i un altre al Camp Nou
Julián Álvarez afronta el curs amb la ment posada en aixecar trofeus amb l'Atlètic. Simeone confia que l'ambició del davanter es tradueixi en actuacions decisives en els partits grans. Tanmateix, la possibilitat que vesteixi de blaugrana en un futur proper ja és un tema que circula pels passadissos del Camp Nou.
El mateix entorn del futbolista reconeix que la idea de jugar al Barça li resulta atractiva. El club català ofereix història, projecció mediàtica i la possibilitat de lluitar cada any pels títols més importants, cosa que coincideix plenament amb les aspiracions de l'argentí.
La condició final
Si l'Atlètic aconsegueix almenys un títol, Julián Álvarez podria continuar a Madrid i consolidar el seu rol com a líder del club madrileny. Però si l'equip tanca el curs sense aixecar cap trofeu, el davanter activarà la seva decisió més contundent: posar-se al mercat i escoltar, en primer lloc, el FC Barcelona.