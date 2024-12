Míchel se lleva las manos a la cabeza y envía un mensaje a un jugador del Girona

El encuentro del día de hoy entre el RCD Mallorca y el Girona FC en Son Moix está siendo marcado por la polémica arbitral y el juego pausado. Después de un gol muy tempranero de Donny Van De Beek tras una gran volea del holandés, los locales han conseguido empatar el partido.

Lo han hecho gracias a Kyle Larin, quién gracias a un gran pase de Muriqi en un contraataque rojillo, ha puesto las tablas en el marcador del electrónico. La asistencia del 'pirata', no obstante, ha sido de las últimas acciones del kosovar en el encuentro. El '9' del Mallorca ha visto la roja directa tras una dura entrada a Bryan Gil, y el encuentro se ha dio a vestuarios con el empate en el marcador.

El mensaje de Míchel en la segunda parte

La salida del entretiempo predecía un encuentro marcado por el dominio del Girona. No obstante, tras un grave error de Juanpe y Gazzaniga, Larin ha vuelto a anotar para poner el 2-1 en el electrónico. A partir de este momento, Míchel ha decidido mover el banquillo, y con sus cambios un jugador ha vuelto a quedar señalado.

Se trata de Arnaut Danjuma, quién hoy volvía a repetir titularidad tras hacerlo en el encuentro de Champions League ante el Liverpool. El holandés ocupaba la parte izquierda del ataque gironí, aunque en ningún momento se ha conectado en el partido.

| Girona FC

Es por eso que el técnico de Vallecas le ha lanzado una indirecta cambiándolo para darle entrada al joven Gabriel Misehouy, compatriota de Danjuma. Con este tipo de movimientos, el entrenador madrileño da a entender que no esta contento con el rendimiento de Danjuma.

El jugador ha tenido varias oportunidades para brillar, pero no las ha aprovechado, y todavía no ha marcado con la camiseta rojiblanca. Veremos pues, si la sustitución de hoy es un golpe sobre la mesa de Míchel, y Arnaut acaba desapareciendo del once titular del Girona F.C

Las alternativas

En el ataque catalán, aparte de Danjuma, Míchel Sánchez tiene otras variantes para ocupar la parte ofensiva. Uno de ellos es el mismo Misehouy, aunque todavía es un jugador muy joven e inexperto. Por otro lado, en el filial hay futbolistas como Minsu o Jastin que estarían encantados de dar un paso adelante.

Además, el equipo catalán tiene algunos jugadores lesionados como Viktor Tsygankov o Bojan Miovski. Ambos ocupan una zona ofensiva distinta, pero podrían pasar también por encima del holandés en la rotación.

Por su parte, Danjuma tiene la suerte de ser un jugador muy polivalente que puede ocupar tanto los extremos como el puesto de '9' y de segunda punta. La realidad, pero, es que todavía no ha funcionado en ninguna de las posiciones que le ha colocado Míchel.