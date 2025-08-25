Míchel dona l’OK: el Girona vol pescar al Liverpool

El Girona travessa un mercat de fitxatges molt més tranquil que l'anterior. El 2024 va perdre estrelles com Dovbyk, Aleix Garcia o Yan Couto. Aleshores el club va haver de reconstruir una plantilla que semblava irreconeixible després de tantes sortides. Aquest estiu la situació és més favorable, amb sortides menys traumàtiques.
El cas més destacat és el de Miguel Gutiérrez, traspassat definitivament. També van deixar el club diversos jugadors cedits com Arthur Melo, Danjuma o Oriol Romeu.
Reforços que encara no convencen el tècnic
En l'apartat d'incorporacions, el Girona gairebé no ha fet moviments importants. Axel Witsel va arribar en propietat, mentre que Hugo Rincón, Vitor Reis i Lemar van aterrar cedits. Reforços útils, però insuficients per a un equip amb aspiracions europees.
Michel Sánchez considera que la plantilla necessita més qualitat per afrontar els reptes. El tècnic insisteix a tancar un fitxatge jove, amb experiència internacional i projecció. Per això pressiona la direcció esportiva per accelerar negociacions.
Es tracta d'un jugador que pertany al Liverpool, històric de la Premier League. Allà no disposa de protagonisme després del canvi d'entrenador. El seu nom s'ha mantingut en secret en els primers contactes. Tanmateix, tot apunta a un migcampista hispano-serbi amb tot just vint anys.
L'escollit és Stefan Bajcetic
Aquest jugador no és cap altre que Stefan Bajcetic, format a Vigo. El migcampista va enlluernar sota les ordres de Klopp, sumant minuts a la Premier League. Fins i tot va arribar a sonar per ser convocat per la selecció espanyola absoluta. Les lesions van tallar en sec la seva progressió en un moment clau.
Després va buscar minuts cedit al Salzburg, on tot just va brillar sis mesos. Més tard va passar per la UD Las Palmas, amb poc èxit esportiu.
Un fitxatge que il·lusiona Michel
Michel creu que el Girona és l'escenari perfecte per rellançar la seva carrera. El tècnic valora la seva polivalència, capaç de jugar com a pivot o central. Dues posicions on el Girona necessita reforçar-se urgentment per competir amb garanties. Tot i els seus vint anys, té marge de creixement i experiència europea.
El mateix futbolista estaria encantat de tornar al futbol espanyol. L'estil de joc ofensiu i combinatiu del Girona s'adapta a les seves característiques. A més, Montilivi pot donar-li continuïtat i confiança després de mesos irregulars. El Liverpool no posaria massa obstacles a la seva cessió aquest estiu.
La direcció esportiva treballa a contrarellotge
Quique Cárcel i el seu equip ja estan accelerant converses amb els anglesos. El repte més gran serà avançar-se a altres clubs europeus interessats en el jugador.Bajcetic té mercat, però el Girona compta amb avantatge en les negociacions.
Michel, mentrestant, segueix insistint públicament en la necessitat de tancar l'acord. Considera que el centre del camp necessita un salt de qualitat urgent. El calendari serà exigent i no pot afrontar la temporada sense reforços.
El Girona no renuncia a res
L'afició blanc-i-vermella espera notícies positives els pròxims dies. Després de la històrica campanya passada, el club vol mantenir l'ambició intacta. Un fitxatge com Bajcetic enviaria un missatge clar: el Girona segueix creixent. Si finalment es concreta, l'equip de Michel sumarà joventut i talent.