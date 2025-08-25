Míchel da el OK: El Girona quiere pescar en el Liverpool

El Girona atraviesa un mercado de fichajes mucho más calmado que el anterior. En 2024 perdió a estrellas como Dovbyk, Aleix García o Yan Couto. Entonces el club debió reconstruir una plantilla que parecía irreconocible tras tantas marchas. Este verano la situación es más favorable, con salidas menos traumáticas.

El caso más destacado es el de Miguel Gutiérrez, traspasado definitivamente. También dejaron el club varios jugadores cedidos como Arthur Melo, Danjuma u Oriol Romeu.

Refuerzos que no convencen todavía al técnico

En el apartado de incorporaciones, Girona apenas ha realizado movimientos importantes. Axel Witsel llegó en propiedad, mientras que Hugo Rincón, Vitor Reis y Lemar aterrizaron cedidos. Refuerzos útiles, pero insuficientes para un equipo con aspiraciones europeas.

| XCatalunya, Girona FC

Michel Sánchez considera que la plantilla necesita más calidad para afrontar los retos. El técnico insiste en cerrar un fichaje joven, con experiencia internacional y proyección. Por ello presiona a la dirección deportiva para acelerar negociaciones.

Se trata de un jugador que pertenece al Liverpool, histórico de la Premier League. Allí no dispone de protagonismo tras el cambio de entrenador. Su nombre se ha mantenido en secreto en los primeros contactos. Sin embargo, todo apunta a un mediocentro hispano-serbio con apenas veinte años.

| @gironafc, XCatalunya, Canva Creative Studio

El elegido es Stefan Bajcetic

Ese jugador no es otro que Stefan Bajcetic, formado en Vigo. El centrocampista deslumbró bajo las órdenes de Klopp, sumando minutos en Premier League. Incluso llegó a sonar para ser convocado por la selección española absoluta. Las lesiones cortaron en seco su progresión en un momento clave.

Después buscó minutos cedido en el Salzburgo, donde apenas brilló seis meses. Más tarde pasó por la UD Las Palmas, con poco éxito deportivo.

Un fichaje que ilusiona a Michel

Michel cree que Girona es el escenario perfecto para relanzar su carrera. El técnico valora su polivalencia, capaz de jugar como pivote o central. Dos posiciones donde Girona necesita reforzarse urgentemente para competir con garantías. A pesar de sus veinte años, tiene margen de crecimiento y experiencia europea.

El propio futbolista estaría encantado de regresar al fútbol español. El estilo de juego ofensivo y combinativo del Girona se adapta a sus características. Además, Montilivi puede darle continuidad y confianza tras meses irregulares. El Liverpool no pondría demasiados obstáculos a su cesión este verano.

La dirección deportiva trabaja a contrarreloj

Quique Cárcel y su equipo ya están acelerando conversaciones con los ingleses. El mayor desafío será adelantarse a otros clubes europeos interesados en el jugador.Bajcetic tiene mercado, pero el Girona cuenta con ventaja en las negociaciones.

Michel, mientras tanto, sigue insistiendo públicamente en la necesidad de cerrar el acuerdo. Considera que el centro del campo necesita un salto de calidad urgente. El calendario será exigente y no puede afrontar la temporada sin refuerzos.

El Girona no renuncia a nada

La afición rojiblanca espera noticias positivas en los próximos días. Tras la histórica campaña pasada, el club quiere mantener la ambición intacta. Un fichaje como Bajcetic enviaría un mensaje claro: Girona sigue creciendo. Si finalmente se concreta, el equipo de Michel sumará juventud y talento.