Tot i les filtracions, marxarà: opcions de Ter Stegen si vol jugar el Mundial 2026

Marc-André ter Stegen ja no és intocable al FC Barcelona. Després d'una dècada defensant la porteria culer amb un rendiment que, en molts trams, ha estat excel·lent, la seva situació ha canviat. El fitxatge imminent de Joan Garcia i la més que possible continuïtat de Wojciech Szczesny han redibuixat el mapa de la porteria.

L'alemany accepta que ha de buscar una sortida

Tot i que el club no li ha ensenyat la porta de sortida de manera directa, sí que li ha transmès que no serà la prioritat sota pals per a Hansi Flick. I això, per a un porter que aspira a arribar com a titular al Mundial de 2026 amb Alemanya, és simplement inassumible.

| FCB, XCatalunya

Ter Stegen no vol passar un any a la banqueta. Ni està acabat ni té intenció de convertir-se en suplent. Per això, el seu entorn ha començat a explorar opcions de sortida que li permetin competir al més alt nivell sense comprometre el seu lloc a la selecció.

Aràbia i la Premier, descartades

Al llarg de les últimes setmanes, se l'ha vinculat amb destins tan dispars com l'Aràbia Saudita i la Premier League.L'Al-Hilal saudita estaria disposat a convertir-lo en un dels porters més ben pagats del planeta. Però els diners, en aquest moment de la seva carrera, no és el que mou Ter Stegen.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

La lliga saudita està completament descartada. Marc-André vol continuar competint al més alt nivell i mantenir el respecte del cos tècnic d'Alemanya. Pel que fa a la Premier, tot i que diversos clubs han mostrat interès, l'estil de vida i el tipus de futbol anglès no el sedueixen. Tampoc vol aprendre des de zero un sistema tan físic i diferent.

El retorn a casa, l'opció sentimental

Durant setmanes, el seu entorn ha insistit que el desig real del porter era tornar a Alemanya. Un retorn a la Bundesliga, on es va formar com a futbolista al Borussia Mönchengladbach, seria ideal tant a nivell esportiu com personal.Conegut, respectat i amb molts vincles encara al seu país, no és d'estranyar que la Bundesliga hagi estat sempre el seu “pla A”.

Tanmateix, el principal obstacle ha estat el poc moviment del mercat alemany. Els grans clubs ja tenen els seus porters definits. Ni el Bayern ni el Dortmund han fet una oferta formal. I esperar una oportunitat que potser no arriba també implica riscos.

El Milan apareix com a opció seriosa

Davant d'aquest escenari, l'AC Milan ha aparegut en les últimes hores com un possible destí intermedi. El club italià podria perdre Mike Maignan, pretès pel Chelsea, i necessita un recanvi fiable, amb experiència, lideratge i reflexos. Ter Stegen encaixa en aquest perfil.

Des de San Siro ja hi ha hagut contactes preliminars i, tot i que encara no hi ha una oferta oficial, les converses segueixen. Per a l'alemany, seria una oportunitat de jugar en un equip gran, amb visibilitat, exigència i possibilitats de títols.

El seu destí, una sorpresa d'última hora

Amb la Bundesliga cada cop més freda i l'opció del Milan encara sense concretar, Ter Stegen ha optat per un destí inesperat. Un que combina competitivitat, visibilitat internacional i una garantia de protagonisme.

Segons s'ha pogut saber, el porter alemany ha decidit acceptar una oferta d'un club que compleix amb tots els seus requisits: el Bayer Leverkusen. Sí, finalment Ter Stegen torna a la Bundesliga, però no al Bayern ni al Dortmund. A Leverkusen tindrà minuts, protagonisme… i Champions League.