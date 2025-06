Totalment inesperat, missatge de Hansi Flick a Lamine Yamal: crítica o advertiment?

En una recent declaració que no ha passat desapercebuda, el tècnic alemany del FC Barcelona, Hans Flick, recent campió de Lliga i Copa, s'ha referit a Lamine Yamal, la joia de la pedrera culer, amb una frase que ha generat una allau d'interpretacions a les xarxes socials i mitjans esportius.

“Si vols jugar al màxim nivell els pròxims 15 anys, has d'entrenar molt bé”, va afirmar Flick, deixant a l'aire si es tracta d'un advertiment sincer o d'una crítica encoberta. El comentari ha arribat en ple debat sobre l'exigència que suposa el salt al primer equip per a un jugador de només 17 anys, i ha reobert l'etern dilema entre talent natural i cultura de l'esforç.

“No es tracta de gaudir de tot, també cal treballar”, va afegir Flick, reforçant la idea que, per molt que se li permeti somiar, al jove davanter també se li exigirà com a un veterà. El missatge, per tant, no és només per a ell, sinó per a tot l'entorn.

| FCB

Lamine, un geni precoç en el punt de mira

Lamine Yamal ha viscut un ascens meteòric. Des que va irrompre al primer equip, ha enamorat el Camp Nou amb el seu desvergonyiment, el seu regat elèctric i el seu talent natural. Però també ha estat envoltat d'una bombolla mediàtica que, de vegades, ha desviat el focus de la feina diària.

La seva joventut i el seu talent són un còctel explosiu que el pot portar molt lluny… o desbordar-lo prematurament. En aquest context, l'avís de Flick s'interpreta com un gest de protecció, però també com una declaració d'intencions. El tècnic no permetrà que el jove visqui de la seva reputació. Vol convertir-lo en una estrella mundial.

| Canva

Reaccions en cadena: toc d'atenció o motivació?

La reacció dels mitjans i analistes no s'ha fet esperar. Des d'El Chiringuito, on es van emetre les declaracions, fins a les xarxes socials, molts han vist en Flick una figura paternal però inflexible, molt a l'estil dels grans tècnics alemanys.

Jose Álvarez Haya, periodista del programa, va ser rotund: “Lamine és un geni i amb Flick encara serà millor jugador. Els jugadors especials necessiten grans entrenadors per perfeccionar-se”. Altres opinen que es tracta d'un advertiment precoç per evitar que la fama el distregui del que és essencial.

Un tàndem que pot marcar una era

El que sembla clar és que Flick veu en Lamine Yamal una peça clau per al futur immediat del Barça. El seu estil ofensiu i la seva aposta pels joves encaixen perfectament amb el perfil de l'extrem català. Però Flick també sap el que costa arribar —i sobretot, mantenir-se— a l'elit del futbol europeu.

Per això, les seves paraules no s'han de llegir com un retret destructiu, sinó com un recordatori ferm que el talent, sense feina diària, no n'hi ha prou. En les seves mans pot estar la transformació definitiva del jove en una superestrella mundial, si el mateix Lamine assumeix el repte amb humilitat i determinació.

De moment, el missatge ja està enviat. Yamal ha rebut el primer toc del seu nou entrenador. Ara li toca respondre al camp, no només amb regats i assistències, sinó també amb compromís, intensitat i evolució. I si alguna cosa ha deixat clar Hansi Flick és que, per molt que es parli de futur, la feina comença ja.