Màxima preocupació per a Pellegrini: El club que vol treure Lo Celso del Betis

El Real Betis afronta un mercat d'hivern crucial en el qual podria haver-hi importants moviments tant en arribades com en sortides. Els despatxos del Benito Villamarín estan treballant intensament per mantenir l'equilibri en la plantilla. No obstant això, un dels noms més destacats de l'equip podria estar a prop d'abandonar el vaixell verd-i-blanc.

Giovani Lo Celso, migcampista argentí i màxim golejador del Betis aquesta temporada, està en l'òrbita de l'Aston Villa, segons informa Fichajes.net. El club anglès, dirigit per Unai Emery, intentarà de nou fitxar el jugador al gener després de fracassar en el seu intent l'estiu passat. La sortida de l'argentí seria un cop dur per a Manuel Pellegrini, ja que és una peça fonamental en l'esquema del xilè.

L'Aston Villa ja va intentar endur-se Lo Celso en el mercat estival, però el jugador va preferir tornar al Betis. En aquesta ocasió, Unai Emery estaria disposat a insistir per convèncer el migcampista. Emery i Lo Celso van treballar junts al Villarreal, on el tècnic espanyol va saber aprofitar al màxim el talent de l'argentí.

L'Aston Villa està en plena lluita per ficar-se en llocs europeus i necessita un migcampista creatiu que marqui la diferència. Tot i que l'equip no ha tingut un mal inici de temporada, la direcció esportiva considera que Lo Celso pot ser el plus necessari per assolir els seus objectius.

Una temporada brillant per a l'argentí

Lo Celso està sent un dels jugadors més destacats de la present campanya a LaLiga. Ha disputat 13 partits amb el Betis, en els quals ha anotat 8 gols, malgrat jugar com a migcentre. La seva capacitat per arribar a l'àrea rival i la seva precisió en la pilota aturada el converteixen en un jugador diferencial.

En l'últim partit del Betis davant el Villarreal, Lo Celso va ser clau. Va marcar un gol de tir lliure i va gestionar els temps de l'encontre amb gran solvència. Aquest rendiment no ha passat desapercebut per als grans clubs europeus, que tornen a mirar cap al Benito Villamarín. L'interès de l'Aston Villa suposa una amenaça real per al Betis. Encara que el club andalús no està disposat a desprendre's fàcilment de la seva estrella, una oferta econòmica temptadora podria canviar el panorama.

Des de l'entorn del Betis es manté la postura que Lo Celso és intransferible en aquest mercat. No obstant això, els pròxims dies seran decisius, ja que l'Aston Villa podria augmentar la seva oferta i pressionar per tancar el fitxatge. Per a Manuel Pellegrini, perdre Lo Celso seria un contratemps difícil d'afrontar a mitjan temporada. L'argentí no només aporta gols i assistències, sinó que també és un líder al centre del camp.