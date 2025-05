Maldini sentencia sobre Pedri: 'Un altre...'

El futbol té aquesta capacitat única de generar admiració fins i tot en els escenaris més exigents. L’últim partit a San Mamés va tornar a confirmar que Pedri s’ha consolidat com un dels grans talents de LaLiga i del futbol europeu. L’afició de l’Athletic Club, sempre exigent i passional, va acabar acomiadant el canari amb aplaudiments després d’una nova exhibició, un gest que resumeix la dimensió del rendiment mostrat pel migcampista del Barça aquesta temporada.

L’elogi de Maldini: reconeixement internacional per a Pedri

La figura de Pedri continua generant unanimitat entre els experts. El periodista Julio Maldonado, més conegut com a “Maldini”, no va dubtar a destacar la seva actuació amb un missatge contundent a les xarxes socials: “Un altre recital de Pedri, lògic aplaudiment de San Mamés. Temporada descomunal”. La seva valoració, compartida per milers d’aficionats, reflecteix la percepció global sobre el curs 2024/25 que ha signat el futbolista blaugrana. La regularitat i l’impacte de Pedri l’han convertit en un dels jugadors més determinants, recuperant la seva millor versió i deixant enrere els dubtes generats per les lesions de temporades anteriors.

Un any per emmarcar: Pedri, insubstituïble en els esquemes de Flick

Les estadístiques avalen la temporada de Pedri. El migcampista ha participat en 37 dels 38 partits de LaLiga, un registre que parla de la seva fiabilitat física i mental, i ha estat fonamental en els èxits del Barça tant en la competició domèstica com a la Champions League i la Copa. La seva aportació, xifrada en 4 gols i 5 assistències, va molt més enllà dels números, ja que Pedri ha estat el motor del joc blaugrana, l’enllaç perfecte entre defensa i atac, i el jugador a qui acudeixen els seus companys per donar sentit a la possessió.

| FCB

Hansi Flick, tècnic del Barça, l’ha convertit en el segon futbolista més utilitzat de la plantilla, només per darrere de Raphinha, que ha sumat tot just quinze minuts més sobre la gespa. La confiança del tècnic alemany en l’internacional espanyol ha estat total des de l’inici, i la resposta de Pedri ha superat qualsevol expectativa.

Aplaudiments a San Mamés: el respecte del rival i la maduresa de Pedri

Un dels moments més significatius del partit a San Mamés va arribar quan Pedri va ser substituït al minut 81 per donar entrada a Frenkie de Jong. L’estadi, que acostuma a ser un fortí difícil per a qualsevol visitant, va reconèixer amb aplaudiments el nivell i l’elegància del migcampista blaugrana. Aquest gest, lluny de ser anecdòtic, demostra com el talent transcendeix rivalitats i com Pedri ha sabut guanyar-se el respecte de les millors aficions.

La seva evolució física, deixant enrere els problemes musculars que van marcar etapes anteriors, ha estat clau perquè pogués mantenir una regularitat gairebé perfecta. La maduresa mostrada en moments de màxima pressió, gestionant el ritme de l’equip i assumint galons en partits de màxima exigència, l’han situat a l’elit del futbol mundial.

Projecció i futur: el millor migcampista del món?

El debat sobre si Pedri és actualment el millor migcampista del planeta s’ha obert amb força aquesta temporada. La seva capacitat per dirigir el joc, la seva visió, la seva intel·ligència tàctica i el seu sacrifici defensiu el fan imprescindible en l’engranatge del Barça. Les xifres ho confirmen: segon jugador més utilitzat, peça clau en els tres tornejos principals i protagonista en els moments decisius.

De cara al futur, Pedri es postula com el gran referent del projecte blaugrana i un dels noms propis del futbol internacional. Amb tan sols 22 anys, ha assolit una maduresa que anticipa una carrera encara més brillant. El club té clar que la seva continuïtat és una prioritat absoluta i que el seu lideratge serà fonamental per als reptes que s’acosten.