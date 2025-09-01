Marcelino le da una mala noticia a Deco: Decisión tomada, Etta Eyong ya tiene equipo

El mercado de fichajes llega a su último día con varios movimientos decisivos aún abiertos en LaLiga. Mientras algunos equipos intentan ajustar sus plantillas a nivel económico, otros buscan reforzarse con cesiones estratégicas que puedan marcar la diferencia durante la temporada. En ese contexto aparece un nombre que ha dado mucho que hablar este verano: Karl Etta Eyong.

El Villarreal abre la puerta a una cesión inesperada

El delantero camerunés, de solo 21 años, había sido uno de los jugadores más destacados del Villarreal en este inicio de temporada. Titular en los tres primeros encuentros, sumaba ya un gol y dos asistencias, confirmando la progresión mostrada en Cádiz meses atrás. Sin embargo, el conjunto de Marcelino García Toral ha reforzado el ataque con Tani Oluwaseyi y Georges Mikautadze, lo que reduce sensiblemente sus opciones de minutos.

La sobrecarga de delanteros ha empujado al Villarreal a aceptar una cesión. Según Matteo Moretto, el Levante se ha movido con rapidez y ya negocia en términos muy avanzados para incorporar al atacante.

| Villarreal CF

El Barça pierde una oportunidad de mercado

Etta Eyong había sido seguido por el FC Barcelona como una apuesta de futuro. Su cláusula de rescisión, cifrada en 10 millones de euros hasta este 1 de septiembre, representaba una ocasión casi irrepetible. A partir de mañana su precio subirá automáticamente hasta los 30 millones, multiplicando por tres el coste de su fichaje. Deco veía en el delantero un perfil ideal: joven, con proyección y margen de revalorización.

La decisión de Marcelino y del Villarreal, inclinándose por una cesión al Levante, supone un jarro de agua fría para la dirección deportiva azulgrana. A menos que se reactive en invierno, la vía queda cerrada.

Un alivio para un Levante en crisis de resultados

El Levante, por su parte, atraviesa un inicio de curso preocupante. Tres derrotas consecutivas lo mantienen en la parte baja de la clasificación, con la afición granota pidiendo soluciones urgentes. La llegada de Etta Eyong, un delantero con potencia, desmarque y capacidad goleadora, puede convertirse en el golpe de moral que necesita Julián Calero.

El acuerdo contempla que el Villarreal mantenga el control sobre el futbolista, pero que el Levante pueda disfrutar de su talento en una temporada clave. Si además logran retener a Carlos Álvarez, pretendido por varios equipos Champions, el ataque granota pasará a ser uno de los más prometedores de los equipos de la zona baja.

Un fichaje que cambia el panorama en Orriols

En el Ciutat de València confían en que la cesión quede sellada antes de la medianoche. Para los aficionados sería un éxito inesperado: sumar a un delantero de nivel Champions a una plantilla que busca consolidarse en Primera. Con Etta Eyong y Carlos Álvarez como referencias ofensivas, la permanencia dejaría de ser un objetivo tan lejano.

El último día de mercado aún puede deparar sorpresas, pero todo apunta a que el Levante saldrá reforzado con la incorporación de uno de los talentos emergentes del fútbol español.