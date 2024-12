Manolo González pren decisió: Pla B per les baixes de Jofre Carreras i Omar El Hilali

per Sergi Guillén

El RCD Espanyol ha anunciat la seva alineació titular per enfrontar-se a Osasuna aquest migdia al RCDE Stadium.El tècnic Manolo González ha sorprès amb un onze modificat a causa de les baixes importants de Jofre Carreras i Omar El Hilali, dos pilars habituals de l'equip.

I és que després de la derrota contra el Getafe al Coliseum, l'entrenador periquito s'està jugant el lloc a la banqueta. Actualment els catalans ocupen la divuitena posició a la competició, i una victòria avui els situaria fora del descens.

Per part seva, l'Osasuna de Vicente Moreno s'ha posicionat com un dels equips revelacions de la temporada. Els vermells ocupen posicions europees, i un triomf a Cornellà els posicionaria a la cinquena plaça de la Lliga.

La porteria i la defensa, amb rotacions clau

A la porteria, Joan García pren la responsabilitat, un porter que ha demostrat solvència però que encara busca consolidar-se. La línia defensiva compta amb Tejero, Kumbulla, Cabrera i Brian Oliván, apostant per experiència i solidesa.

| LaLiga

L'absència d'Omar El Hilali obliga a utilitzar Tejero al lateral dret, una posició on s'haurà d'adaptar ràpidament. Per la seva banda, Cabrera i Kumbulla formen una parella central que combina experiència i lectura tàctica.

Centre del camp, múscul i control

El doble pivot el componen Pol Lozano i Kral, dos jugadors amb rols complementaris. Lozano aporta visió i control, mentre Kral ofereix força i recuperació. Aquesta dupla busca dominar un centre del camp que pot ser clau davant d'un Osasuna amb capacitat de transicions ràpides.

Avançant-se a ells, Antonio Roca i Cristian Romero ocupen les bandes, intentant compensar la baixa de Jofre Carreras. Romero, conegut per la seva velocitat i regat, serà una de les principals armes ofensives. Mentrestant, Roca haurà d'equilibrar l'atac i les ajudes defensives.

La davantera, liderada per Puado

En atac, Puado serà la referència principal, acompanyat per Irvin Cardona. Aquest darrer ha demostrat ser un jugador polivalent, capaç de moure's entre línies i generar espais. Puado, per part seva, buscarà aprofitar la seva qualitat a l'àrea rival.

A la banqueta, destaquen noms com Pere Milla, Cheddira, Veliz i Aguado, jugadors que podrien ser importants a la segona meitat. La profunditat de la banqueta serà clau si l'equip necessita un revulsiu o enfronta complicacions durant el partit d'avui.

| RCDE

Manolo González aposta per una alineació amb equilibri i solucions pràctiques. La capacitat d'adaptació de l'equip serà posada a prova davant d'un Osasuna sempre competitiu. Veurem doncs, si està aposta a l'esquema acaba donant resultats al tècnic.

Es preveu un partit complicat i de molta intensitat que pot marcar l'esdevenir de la temporada per als blanc-i-vermells. Una derrota avui podria acabar per liquidar Manolo González, mentre que una victòria el reforçaria tant a ell com a la plantilla.