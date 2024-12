La premsa madrilenya ho confirma i s'obre la veda contra Mbappé: 'El Real Madrid...'

Kylian Mbappé va arribar al Reial Madrid envoltat d'expectatives. Tot i això, la seva adaptació a La Lliga està lluny del que s'esperava. Després de brillar al PSG i amb la selecció francesa, molts esperaven que el seu impacte fos immediat, però no ha estat així.

Tot i la seva qualitat indiscutible, el seu rendiment ha estat irregular, deixant dubtes tant en aficionats com en la directiva blanca. És cert que el francès no té uns mals números golejadors, però a la capital blanca esperen molt més del suposat millor jugador del món.

Els focus han començat a apuntar a Mbappé per la seva falta de lideratge i protagonisme en els moments clau. L'exigència d'un club com el Reial Madrid no perdona, i els mitjans madrilenys han començat a qüestionar la seva aportació a l'equip. Les crítiques no s'han fet esperar, i ara la seva adaptació és el tema de debat.

El problema del seu lideratge

Eduardo Inda, conegut pel seu to polèmic, ha assenyalat que el club esperava un perfil més agressiu i decidit per part de Mbappé. Al programa El Chiringuito de Jugones, ha destacat que el francès ha d'adoptar un "instint de killer i assassí". Segons el periodista, al vestidor merengue busquen que Mbappé assumeixi un lideratge similar al de Cristiano Ronaldo.

| Real Madrid

Fins ara, el seu exercici ha estat lluny d'aquestes expectatives. En partits clau com el Clàssic contra el Barcelona, on el Reial Madrid va caure 0-4, Mbappé no va aconseguir marcar la diferència. La seva actuació va deixar una imatge de dubtes, fallant ocasions clares i sense demostrar el caràcter necessari per liderar l'equip.

Mbappé i la seva posició al camp

Un altre dels punts de conflicte ha estat la seva posició a l'esquema tàctic. Igual que Vinicius, Mbappé prefereix jugar a la banda esquerra, cosa que ha generat problemes de compatibilitat. En partits on Vinicius no ha estat disponible, Mbappé no ha sabut assumir el protagonisme que se n'espera.

La premsa destaca que Jude Bellingham, una altra estrella de l'equip, sí que ha demostrat caràcter i capacitat de lideratge. Aquest contrast ha augmentat les crítiques cap a Mbappé, que encara no aconsegueix assentar-se com a referent de l'equip. Al Reial Madrid, les oportunitats són limitades, i la pressió dels mitjans no dóna treva.

La resposta del Reial Madrid

Des del club reconeixen la qualitat de Mbappé i el seu potencial per ser decisiu en el futur. Tot i això, consideren que la seva adaptació ha de ser més ràpida. En un entorn tan competitiu com el del Reial Madrid, no hi ha marge per a errors perllongats.

La premsa madrilenya ha obert la veda contra el davanter, i ara tot depèn de com respongui. Mbappé té la qualitat necessària, però l'afició i els mitjans esperen més d'un jugador cridat a ser la gran estrella del futbol mundial.