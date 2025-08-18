Manolo González no da el OK aún: El extremo que el Burnley quiere ceder al Espanyol

El Espanyol arrancó la temporada con un triunfo heroico frente al Atlético de Madrid, que llenó de confianza al vestuario y a la afición. Sin embargo, Manolo González recordó tras el partido que el equipo todavía necesita entre tres y cuatro incorporaciones para competir con garantías durante el curso. Con menos de dos semanas para que cierre el mercado de contrataciones, el club trabaja en varias operaciones que podrían dar un salto de calidad definitivo al proyecto.

Entre los nombres que se manejan figura un futbolista del Burnley inglés que podría reforzar la zona ofensiva, aunque su llegada no es, de momento, la máxima prioridad.

El nombre de Mike Trésor sobre la mesa

Según ha informado el Sport, uno de los jugadores propuestos es Mike Trésor, extremo belga del Burnley. El futbolista llegaría cedido siempre que se alcanzara un acuerdo económico viable entre ambas entidades. El vínculo entre Burnley y Espanyol, que comparten propietario a través de Velocity Sport, facilitaría la operación.

El principal inconveniente es que Manolo González considera que el equipo necesita reforzar antes la defensa y el centro del campo. Por eso, el fichaje de Trésor se interpreta como una opción secundaria, aunque con recorrido real si se liberan otras necesidades.

Un jugador de talento probado en Bélgica

Mike Trésor no es un desconocido en el panorama europeo. Fue elegido mejor jugador de la liga belga en 2023 tras firmar ocho goles y 24 asistencias. Ese rendimiento le valió un traspaso millonario al Burnley, que pagó cerca de 18 millones de euros por sus servicios. Una lesión frenó su progresión y la pasada temporada apenas tuvo protagonismo en Inglaterra. Sin embargo, está recuperado físicamente y busca un escenario donde recuperar sensaciones. El Espanyol, con el respaldo de su nuevo grupo propietario, podría convertirse en ese destino.

El contexto táctico tras el duelo contra el Atlético

El partido ante el Atlético sirvió para comprobar las necesidades reales del equipo. En la primera parte, Jofre y Javi Puado ocuparon las bandas, pero el Espanyol generó poco peligro. En el descanso, Manolo González cambió el sistema, apostó por una línea de tres centrales y carrileros largos (3-5-2), y ahí el rendimiento mejoró de forma muy notable.

Tyrhys Dolan, que jugó como carrilero derecho, fue uno de los más activos, mientras que Jofre fue sustituido tras un discreto primer tiempo. Esta variación táctica plantea dudas sobre la conveniencia de fichar otro extremo clásico, aunque el talento de Trésor podría aportar soluciones distintas.

La cesión de Mike Trésor está sobre la mesa y el Burnley estaría dispuesto a asumir parte de su salario. El jugador, que también estuvo cerca de llegar a Las Palmas en enero, busca minutos para relanzar su carrera.

La próxima semana será clave para que Manolo González y la dirección deportiva decidan si incorporarlo o apostar por otros perfiles. Mientras tanto, el Espanyol sigue celebrando su primer triunfo del curso, pero con la vista puesta en reforzar la plantilla para afrontar una temporada exigente.