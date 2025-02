Males notícies per a Osasuna abans del partit contra el Real Madrid

LaLiga continua el seu transcurs i a poc a poc ens anem acostant al final de temporada. Encara resten moltes jornades per davant, però ja hem arribat al moment on cada punt compta. Per això, tots els equips busquen donar el màxim cada cap de setmana, independentment del rival que tinguin davant. I Osasuna, en la seva particular batalla per assolir llocs europeus, així ho farà dissabte davant l'equip de Carlo Ancelotti.

Osasuna afronta un desafiament significatiu de cara al pròxim enfrontament contra el Real Madrid a El Sadar. L'equip navarrès no podrà comptar amb un dels seus pilars defensius, Enzo Boyomo, a causa d'una sanció per acumulació de targetes grogues. Aquesta absència obliga el tècnic Vicente Moreno a replantejar la seva estratègia defensiva per enfrontar-se a un dels atacs més potents de LaLiga.

| @caosasuna

Context i actualitat de l'equip

En la recent jornada 23 de LaLiga, Osasuna va aconseguir un valuós empat davant el Real Mallorca. Tot i anar perdent després d'un penal convertit per Vedat Muriqi al minut 81, els rojillos van igualar el marcador al minut 94 gràcies a un gol de Boyomo. No obstant això, l'alegria de l'empat es va veure entelada quan Boyomo va rebre la seva cinquena targeta groga de la temporada, cosa que li impedirà participar en el crucial enfrontament contra el Real Madrid.

La baixa de Boyomo és especialment sensible, ja que ha estat una peça clau en la defensa d'Osasuna, acumulant 23 partits en el que va de temporada. La seva solidesa i lideratge a la defensa han estat fonamentals per a l'equip. Juntament amb Alejandro Catena, han format una dupla defensiva que ha brindat seguretat al conjunt navarrès.

Opcions per suplir Boyomo

Davant aquesta situació, Vicente Moreno haurà de buscar alternatives en la seva plantilla per cobrir l'absència de Boyomo. Una de les opcions més probables és Jorge Herrando, defensa central de 24 anys format a la pedrera de Tajonar. Herrando ha participat en 14 encontres aquesta temporada, 9 en Lliga i 5 en Copa del Rei, i podria ser l'elegit per acompanyar Catena al centre de la defensa.

Una altra alternativa és Unai García, veterà defensor de 33 anys i també producte de la pedrera rojilla. Encara que ha tingut menys protagonisme aquesta temporada, la seva experiència podria ser un factor a considerar per enfrontar-se a un rival de la talla del Real Madrid.

| @caosasuna

Osasuna, a la caça d'Europa

Actualment, Osasuna se situa en la desena posició de LaLiga amb 31 punts, empatat amb la Real Sociedad i a només quatre punts del sisè lloc, que dona accés a competicions europees. No obstant això, l'equip ha mostrat una tendència a empatar, acumulant 10 empats en 23 jornades, cosa que li ha valgut el sobrenom de "el rei de l'empat" a la lliga.

Quant al seu rendiment a casa, Osasuna ha estat sòlid, registrant 6 victòries, 4 empats i només 2 derrotes a El Sadar aquesta temporada. Aquesta fortalesa com a local serà posada a prova davant un Real Madrid que, encara que arriba amb menys dies de descans després del seu compromís a la Champions League contra el Manchester City, compta amb una plantilla de gran qualitat i profunditat.

El Real Madrid, dirigit per Carlo Ancelotti, ve d'una exigent eliminatòria europea i podria presentar algunes rotacions en la seva alineació. Malgrat possibles absències, el conjunt blanc disposa d'un planter ampli i talentós, amb jugadors com Vinícius Júnior i Kylian Mbappé liderant l'atac. És rellevant esmentar que el Real Madrid no perd a El Sadar des de 2011, cosa que afegeix un desafiament addicional per a Osasuna.