Lobo Carrasco diu el que molts pensen sobre Lamine i deixa en evidència Vinicius

Lamine Yamal, amb només 17 anys, ha aconseguit convertir-se en el nou ídol de l'afició del Barça. El seu talent enlluernador i la seva maduresa al camp estan trencant tots els esquemes al futbol actual. Enmig d'aquesta explosió, Lobo Carrasco s'ha sumat a l'onada d'elogis cap al jove extrem culer, situant-lo fins i tot per sobre de figures consolidades com Kylian Mbappé i Vinicius Junior.

En una intervenció a El Chiringuito, Carrasco no va dubtar a assenyalar que Lamine Yamal és el millor jugador del món en aquest moment. "Mbappé no s'ha imposat aquest any. Vinicius està per sobre de Mbappé ara mateix perquè Kylian no n'ha mostrat la millor versió", va afirmar. Tot i això, va anar més enllà en comparar tots dos amb la jove estrella del Barça. "Lamine no té res a veure ni amb Vinicius ni amb Mbappé. La gran virtut que té és que no ho podem catalogar", va explicar.

L'exfutbolista va destacar una suposada previsibilitat en el joc de Vinicius, que recentment va estar a prop de guanyar la Pilota d'Or. “Vinicius sempre em telegrafiarà el que farà", va dir, deixant clar que, encara que admira el brasiler, veu limitacions en el seu estil de joc.

El jugador que qualsevol entrenador voldria tenir

Carrasco també va destacar la capacitat única de Lamine Yamal per sorprendre al camp. "Els cinc entrenadors dels millors equips del món triarien Lamine. Saps per què? Perquè és un jugador impossible de catalogar, diferent de tot el que hem vist", va afirmar. Aquestes paraules no només situen el jove com un fenomen únic, sinó que també deixen en evidència Vinicius i Mbappé, que, segons Carrasco, tenen un sostre més definit.

Mbappé, considerat durant anys com el successor natural de Messi i Cristiano, ha tingut un rendiment irregular aquesta temporada. D'altra banda, Vinicius, tot i ser peça clau al Reial Madrid i gairebé obtenir la Pilota d'Or, sembla haver trobat un crític inesperat a Carrasco. "Jo defenso Vinicius, però hi ha coses que no es poden negar. Lamine està en una altra lliga", ha conclòs.

Aquest tipus de declaracions reforcen la percepció que Lamine Yamal no és només una promesa, sinó una realitat al futbol mundial. La seva capacitat per desequilibrar, la seva creativitat al camp i la seva aparent maduresa el col·loquen al cim de l'esport. Per a Carrasco, el futur és clar: “Lamine Yamal és el jugador que qualsevol entrenador voldria tenir”.

Mentrestant, la comparació amb Mbappé i Vinicius continuarà alimentant el debat. Però el que és clar és que Lamine Yamal ha arribat per quedar-se i redefinir el futbol actual. El seu ascens imparable no deixa indiferent ningú, i declaracions com les de Lobo Carrasco no fan més que confirmar el que molts ja pensen: estem davant d'un jugador generacional.