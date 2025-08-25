La llista de José Álvarez i el Barça que no agradarà als haters

El FC Barcelona ha viscut mesos d'incertesa amb alguns dels seus pesos pesants. Tanmateix, la feina silenciosa de la directiva comença a donar els seus fruits. Mentre alguns detractors segueixen carregant contra el club, la realitat n'és una altra. El Barça ha assegurat el futur amb renovacions estratègiques i valuoses.
José Álvarez, periodista de El Chiringuito, va ser clar a les seves xarxes socials. En un missatge directe, va repassar tots els noms assegurats pel club. Segons va explicar, l'entitat culer ha blindat els pilars actuals. I ho ha fet pensant en la pròxima dècada, no només en avui.
El pes dels defenses
La defensa també ha estat protagonista en aquest moviment estratègic. Ronald Araujo, líder indiscutible de la rereguarda, ja ha estès el seu contracte. Koundé, un altre dels noms importants, també apareix a la llista de blindatges. Amb ells, la rereguarda culer guanya solidesa i projecció de futur immediat.
Araujo, de fet, va ser renovat dues vegades, segons va recordar José Álvarez. El periodista va voler subratllar que no es tracta de casualitat. La direcció esportiva sap que l'uruguaià és un símbol de caràcter. Sense ell, l'equip perdria seguretat i l'afició perdria un referent absolut.
Flick, el gran líder assegurat
El blindatge no només se centra en jugadors, sinó també a la banqueta. Hansi Flick, arribat com a nou entrenador l'any passat, ha convençut ràpidament la directiva. La seva renovació i el seu paper com a líder del projecte són claus. Per a Laporta i Deco, era imprescindible donar estabilitat també des de fora del camp.
Álvarez va recordar en el seu missatge que Flick és el “líder del projecte”. Aquesta frase no és un simple adorn ni un elogi. És el reflex que el Barça vol continuïtat tàctica i tècnica. Evitar canvis bruscos a la banqueta ha estat una prioritat absoluta.
Futures renovacions que ja estan encaminades
Tot i que la llista ja és extensa, encara queden carpetes obertes damunt la taula. Frenkie de Jong n'és una, amb un futur en vies de resolució. El neerlandès, després de superar problemes físics, ha recuperat la seva millor versió futbolística. El Barça no vol arriscar-se a perdre un jugador tan diferencial.
Un altre dels noms destacats és Marc Bernal, que ja apunta fort. El jove migcampista està cridat a ser peça clau en el futur. Blindar-lo ara significa avançar-se a possibles interessos d'altres grans europeus. Laporta i Deco tenen clar que es tracta d'una inversió obligatòria.
El cas de Szczesny també apareix entre els plans del club. El polonès ha rendit de manera impecable en absència de Ter Stegen. Per això, el Barça vol estendre el seu contracte almenys un any més. La seva experiència i fiabilitat sota pals són un segur necessari per a l'equip.
Una llista que incomoda els crítics
El repàs de José Álvarez no va trigar a fer-se viral a les xarxes. Molts aficionats ho van celebrar com a prova de la feina ben feta. D'altres, en canvi, van continuar qüestionant la gestió de Laporta i Deco. Però la veritat és que el Barça ha blindat els seus majors talents.
La llista de renovacions simbolitza un projecte amb arrels sòlides i visió clara. Lluny d'improvisacions, la directiva ha assegurat el futur amb fermesa. El club manté les seves joies (de Lamine, ni en parlem), confia en Flick i projecta continuïtat. Per als haters, males notícies: el Barça del futur ja està escrit.