El Leganés vol un futbolista de l'Elx a cost 0

El Leganés ja pensa en la pròxima temporada. El club madrileny, que lluita per la permanència a Primera Divisió, està atent a possibles incorporacions que reforcin la seva plantilla de cara al pròxim curs.

En aquest sentit, des de la direcció esportiva es busca aprofitar les oportunitats que ofereix el mercat de futbolistes lliures, una opció atractiva que permet millorar l'equip sense assumir costos elevats. I precisament, un dels noms que sona amb força prové de l'Elche, equip que competeix actualment a LaLiga Hypermotion.

Ambdós conjunts podrien coincidir a Primera... o a Segona

L'equip madrileny no està vivint un curs senzill a Primera Divisió. Amb dificultats per trobar la regularitat en els seus resultats, el conjunt 'pepinero' ocupa actualment la divuitena posició amb 27 punts, els mateixos que l'Alavés, que marca la permanència. El risc de perdre la categoria és real, i la necessitat de reforçar algunes posicions, especialment en defensa, és cada cop més evident.

És precisament en aquest context on sorgeix l'interès per reforçar la banda esquerra amb un jugador jove i amb experiència suficient a la categoria de plata. Es tracta de José Salinas, futbolista de 24 anys que actualment milita a les files de l'Elche. Salinas, nascut a Callosa de Segura, Alacant, destaca per la seva capacitat defensiva i la seva projecció ofensiva pel carril esquerre, cosa que el converteix en una peça clau per a qualsevol esquema tàctic modern. A més, finalitza contracte el pròxim 30 de juny de 2025, cosa que el fa una oportunitat perfecta en quedar lliure a l'estiu.

| Elche CF

L'interès per Salinas té lògica en el context actual del Leganés. El club madrileny va fitxar al mercat d'hivern el lateral esquerre croat Borna Barisic, però en el seu debut va patir una greu lesió que el va allunyar indefinidament dels terrenys de joc. Davant aquesta situació, la direcció esportiva del club 'pepinero' ha tornat a posar la seva atenció en Salinas com a alternativa clara per reforçar la banda esquerra a cost zero.

Aquesta opció, revelada recentment, pren més força a causa de l'excel·lent rendiment del jugador en el present curs. José Salinas és titular indiscutible a l'Elche d'Eder Sarabia, disputant fins al moment 28 partits en lliga aquesta temporada, on ha aportat dos gols i tres assistències, xifres interessants per a un defensor. A més, ha participat també en partits de Copa del Rei, cosa que demostra la plena confiança de l'entrenador en les seves condicions físiques i tècniques.

Fitxatge valorat en 1'5 milions d'euros però arribaria gratis

Salinas finalitza contracte el pròxim 30 de juny de 2025, cosa que converteix el jugador en una opció extremadament atractiva per a clubs que, com el Leganés, busquen reforçar les seves plantilles sense necessitat de desemborsar grans quantitats econòmiques. Segons la web especialitzada Transfermarkt, el valor actual del futbolista ronda els 1,5 milions d'euros, una quantitat considerable si s'hagués de realitzar un traspàs, per la qual cosa aconseguir la seva incorporació a cost zero seria un veritable èxit per al club madrileny.

El rendiment de Salinas a l'Elche ha estat clau aquesta temporada. De fet, els il·licitans ocupen actualment la quarta posició en la classificació de LaLiga Hypermotion amb 54 punts, a tan sols dos punts del Levante, actual líder. Amb això, l'Elche és ferm candidat a l'ascens directe a Primera Divisió. Una possible sortida de Salinas suposaria un dur cop per a la planificació esportiva de l'equip de cara a competir a la màxima categoria si aconsegueixen ascendir.

| Elche CF

A més es podria donar la paradoxa que malgrat l'hipotètic ascens, si Salinas se'n va de l'Elche continuaria jugant a Segona en cas de descens del club 'pepinero'.

Fitxatge ideal

Des de Leganés veuen Salinas com una oportunitat perfecta, ja que compleix amb el perfil necessari: un jugador amb qualitat provada a Segona Divisió, una gran projecció i sense cost econòmic addicional. L'interès és seriós, i les negociacions podrien accelerar-se en les pròximes setmanes, encara que no es descarta que altres clubs intentin interferir en aquesta operació davant l'atractiu que suposa comptar amb un lateral sòlid, en plenitud física i amb valor de mercat considerable.