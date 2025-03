Apareix una nova opció per a la davantera del Sevilla

El Sevilla FC, sota la direcció esportiva de Víctor Orta, està en la recerca de solucions ofensives per a la pròxima temporada. Després d'una sèrie d'incorporacions que no han rendit segons l'esperat, el club hispalenc ha centrat la seva atenció en un davanter de 22 anys.​

Context i actualitat de l'equip

La temporada actual del Sevilla ha estat marcada per dificultats en la línia ofensiva. Fitxatges recents com Kelechi Iheanacho no han complert amb les expectatives, registrant baixos números de gols i enfrontant problemes físics que han limitat la seva participació. Aquesta situació ha portat la direcció esportiva a explorar noves opcions en el mercat per enfortir l'atac de l'equip.​

El Sevilla FC és desè amb 36 punts, i només ha marcat 32 gols en 28 partits.

Perfil de Hamza Igamane

Hamza Igamane, nascut el 2 de novembre de 2002 a Témara, Marroc, va començar la seva carrera a l'AS FAR Rabat, on va destacar per la seva habilitat golejadora i versatilitat en el front d'atac. El seu rendiment li va valer un traspàs al Rangers FC al juliol de 2024 per una suma propera als 1,7 milions de lliures esterlines. Des de la seva arribada a Escòcia, Igamane ha mostrat un rendiment notable, acumulant 13 gols i 3 assistències en 35 partits disputats en totes les competicions. ​

Interès del Sevilla i situació contractual

El Sevilla FC ha mostrat interès a adquirir els serveis d'Igamane, considerant la seva joventut i projecció. No obstant això, el davanter té contracte amb el Rangers fins al juny de 2029, la qual cosa podria implicar una negociació complexa i un desemborsament significatiu per al club andalús.

Anàlisi de l'estil de joc i adaptació potencial

Igamane es caracteritza per la seva velocitat, habilitat en l'un contra un i capacitat per finalitzar jugades, qualitats que encaixarien en l'esquema tàctic del Sevilla. La seva experiència en competicions europees amb el Rangers també suma punts a favor seu, aportant una mentalitat competitiva i acostumada a escenaris d'alta exigència.​

Si Hamza Igamane arribés al club de Nervión, podria representar una solució efectiva als problemes ofensius que ha enfrontat el Sevilla les darreres temporades. No obstant això, l'operació requerirà una estratègia financera adequada i una negociació hàbil per part de la direcció esportiva per concretar el fitxatge d'aquest prometedor davanter marroquí.