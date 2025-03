Es cansa del València per voler renovar-lo a la baixa: Pot marxar i Corberán esclata

per Joan Grimal

El València CF es troba en un moment de reflexió respecte a la continuïtat d'un dels seus futbolistes més experimentats. El seu contracte finalitza el pròxim 30 de juny, i fins al moment, el club no ha donat senyals clares sobre si continuarà comptant amb ell. Malgrat la seva versatilitat i d'haver disputat una quantitat important de minuts aquesta temporada, el seu futur continua sent incert.

| @valenciacf, XCatalunya

Amb un paper important dins de la plantilla, aquest defensor ha estat utilitzat en diverses posicions i ha respost sempre amb professionalitat. No obstant això, la directiva es manté ferma en la seva política d'ajust financer i renovació de la plantilla, la qual cosa podria influir en la seva permanència.

Factors que definiran el seu futur

La qüestió econòmica sembla ser un dels principals punts de fricció. Als seus 32 anys, el jugador espera mantenir el seu actual salari, però l'entitat només contempla una renovació amb una considerable reducció de sou. A més, l'arribada d'un nou lateral en el passat mercat d'hivern ha reduït les seves opcions de continuar sent un jugador clau en la rotació.

| Valencia CF, Getty Images, XCatalunya

Malgrat la incertesa, el tècnic Carlos Corberán continua valorant la seva experiència i polivalència. No obstant això, el club ja ha demostrat en altres ocasions que prioritza la joventut i la sostenibilitat financera sobre la continuïtat de jugadors veterans.

Un desenllaç encara obert

Amb el final de la temporada acostant-se, les incògnites sobre el seu futur es multipliquen. En cas de no continuar a Mestalla, no li faltarien opcions, ja que el seu rendiment a LaLiga i en competicions europees el converteix en una peça atractiva per a altres equips. Alguns clubs espanyols i estrangers podrien estar atents a la seva situació a la recerca d'una incorporació de garanties per a la seva defensa.

No obstant això, el futbolista continua concentrat en el present i en tancar la temporada amb el millor rendiment possible. Sap que un bon rendiment en aquests últims mesos podria ser determinant per canviar l'opinió del club i assegurar la seva continuïtat.

Es quedarà a Mestalla o buscarà nous reptes?

El desenllaç d'aquesta història continua sent incert. En les pròximes setmanes, la directiva del València haurà de prendre una decisió definitiva sobre el futur d'aquest defensor, que ha estat un recurs fiable durant les últimes temporades. Per ara, tot està en l'aire i no es pot descartar cap possibilitat.

El jugador en qüestió no és altre que Dimitri Foulquier, qui ha estat un habitual en la rotació de l'equip des de la seva arribada el 2021. La incògnita sobre la seva continuïtat a Mestalla es resoldrà aviat, però el seu futur continua sent una de les grans preguntes per al club i els aficionats.