Lamine Yamal va complir la seva promesa amb Henry: Les imatges que ho demostren

per Iker Silvosa

L'últim Clàssic disputat a l'Estadi Olímpic de Montjuïc va deixar, a més de gols i emocions, una entranyable escena protagonitzada per dues estrelles del FC Barcelona: el jove talent Lamine Yamal i la llegenda Thierry Henry. Tots dos futbolistes van fer realitat una simpàtica promesa mútua que havien acordat dies enrere, un gest que ha emocionat especialment els seguidors culers.

Lamine Yamal va tornar a brillar en el partit contra el Reial Madrid, anotant un dels gols que va segellar el triomf blaugrana per 4-3, mostrant novament que és una de les grans referències ofensives de l'equip de Hansi Flick. La seva actuació va recordar les grans nits que Thierry Henry va protagonitzar en el passat, quan el francès era figura destacada de l'inoblidable Barça que va aconseguir l'històric sextet el 2009.

L'origen de la promesa entre Lamine Yamal i Thierry Henry

Tot va començar durant les semifinals de la Champions League 2024/25, després del duel d'anada entre Barça i Inter de Milà. Lamine Yamal, amb un altre recital futbolístic, va generar elogis per part de Thierry Henry i altres exfutbolistes com Jamie Carragher i Micah Richards a CBS Sports Golazo. Després del partit, Lamine va ser entrevistat en directe i allà es va produir un moment especial quan Thierry Henry va demanar al jove jugador una samarreta dedicada per al seu fill, qui és un fervent admirador del davanter blaugrana.

| Twitter

Sens dubte, Lamine Yamal va acceptar de bon grat, encara que amb una simpàtica condició: volia també una samarreta signada pel mateix Henry. "Del Barça? Del Barça o de l'Arsenal, de les que tu has jugat...", va proposar l'atacant català. Thierry Henry va acceptar encantat, segellant un pacte que va emocionar els aficionats de tots dos jugadors.

L'intercanvi es va fer realitat després del Clàssic

Després de l'apassionant partit contra el Reial Madrid, les càmeres van captar l'esperat partit entre Henry i Yamal a la coneguda com la 'Muntanya Màgica' de Montjuïc. L'intercanvi de samarretes finalment es va dur a terme en un context ideal: la victòria culer sobre l'etern rival, que va acostar encara més el títol de lliga a les vitrines del club blaugrana.

Les imatges mostren un Thierry Henry somrient i emocionat, especialment feliç per poder portar al seu fill la samarreta dedicada del seu ídol actual. Per la seva banda, Lamine Yamal també complia un somni en rebre una samarreta del mític jugador francès, peça històrica que sens dubte tindrà un lloc especial en la seva col·lecció personal.

Un partit per al record del barcelonisme

Aquest emotiu intercanvi simbolitza no només l'amistat i el respecte mutu entre dos grans jugadors, sinó també la continuïtat històrica al Barça entre les generacions de futbolistes que han deixat empremta al club. Thierry Henry, llegenda viva que va conquerir sis títols amb la samarreta blaugrana i va marcar una època en la història recent del club, va veure en Lamine Yamal una figura capaç de seguir el seu llegat.

En números, Thierry Henry va deixar 49 gols i 27 assistències en 121 partits amb el Barça, mentre que Lamine Yamal, amb els seus 23 gols i 33 assistències en només 103 duels, sembla destinat a escriure la seva pròpia història daurada.