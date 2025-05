Sonen les alarmes al Girona: Míchel hospitalitzat d'urgència

El Girona FC afronta un moment delicat en la recta final de LaLiga. Tot i la recent victòria davant el Mallorca que va alleujar la pressió pel descens, l'equip es veu sacsejat per una notícia inesperada: l'hospitalització del seu entrenador, Míchel Sánchez, a causa d'un problema de salut. Aquest contratemps arriba en un moment crucial, amb només quatre jornades restants per assegurar la permanència en la màxima categoria del futbol espanyol.

Míchel Sánchez hospitalitzat: evolució favorable i missatge de tranquil·litat

El club català va informar aquest divendres que Míchel Sánchez ha estat hospitalitzat per precaució a causa d'un problema de salut. Encara que no s'han especificat detalls sobre la seva condició, el comunicat oficial destaca que el tècnic de 49 anys es troba sota observació mèdica i evoluciona favorablement. S'espera la seva recuperació en els pròxims dies, encara que no podrà dirigir l'equip en el pròxim partit contra el Villarreal a Montilivi.

El mateix Míchel es va pronunciar a través de les seves xarxes socials per tranquil·litzar l'afició. "Després d'un contratemps de salut, no podré ser a la banqueta el pròxim dissabte, 10 de maig, per al partit de LaLiga davant el Villarreal. Després d'escoltar els consells dels metges, als quals agraeixo el seu tracte i professionalitat, he de parar uns dies per recuperar-me i tornar com més aviat millor. Em trobo bé, sota observació mèdica, i comptant des de ja els dies per...", assegura en el comunicat.

| @gironafc, Canva Creative Studio, XCatalunya

Salva Fúnez assumeix el comandament temporal de l'equip

Davant l'absència de Míchel, el segon entrenador, Salva Fúnez, serà l'encarregat de dirigir l'equip en el crucial enfrontament contra el Villarreal. Fúnez, qui ha treballat estretament amb Míchel durant la seva etapa al Girona, va expressar la seva confiança en l'equip i va assegurar que el tècnic seguirà en contacte amb el cos tècnic durant el partit: "Míchel segueix amb l'ordinador; podrà comunicar-se amb qui vulgui de la banqueta".

El Girona es troba actualment en la quinzena posició de LaLiga, amb sis punts d'avantatge sobre els llocs de descens i quatre partits per disputar. Una victòria davant el Villarreal podria acostar significativament l'equip a la permanència matemàtica en la categoria.

Mostres de suport des del món del futbol

La notícia de l'hospitalització de Míchel ha generat una onada de solidaritat en el món del futbol. Diversos clubs, inclosos el Real Madrid, Real Oviedo i Athletic Club, han enviat missatges de suport a l'entrenador, desitjant-li una recuperació ràpida.

Míchel Sánchez és una figura respectada en el futbol espanyol, havent portat el Girona a la seva primera classificació per a la Champions League i consolidant l'equip en l'elit del futbol nacional.

Pròxims desafiaments per al Girona

Després de l'enfrontament contra el Villarreal, el Girona haurà d'enfrontar-se al Valladolid, Real Sociedad i Atlètic de Madrid en les jornades restants de LaLiga. L'equip buscarà assegurar la seva permanència en la categoria com més aviat millor, mentre espera el retorn del seu entrenador a la banqueta.

| @gironafc, Canva Creative Studio, XCatalunya

La situació mèdica de Míchel serà monitorada de prop, i s'espera que pugui reincorporar-se a les seves funcions en els pròxims dies, depenent de la seva evolució. Mentrestant, l'equip i l'afició es mantenen units en suport al seu entrenador en aquest moment difícil.