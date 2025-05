Comprovat, Pedri està en el seu 'prime': Les estadístiques que ho demostren

El Barça torna a somriure gràcies, en bona part, a l'espectacular temporada de Pedri González. Després de dos cursos marcats per lesions constants, el canari ha trobat amb Hansi Flick l'escenari ideal per explotar al màxim el seu talent. Aquest any, a més, les seves xifres i actitud el posicionen com un dels jugadors més importants de la plantilla blaugrana.

Les xifres no enganyen: Pedri és capital

Els números de Pedri aquesta temporada són espectaculars. Amb 4.871 minuts disputats, és el segon jugador amb més participació del Barça, només per darrere de Raphinha. Aquesta dada reflecteix no només regularitat, sinó també resistència física després de superar les seves lesions.

La seva aportació en atac també ha crescut notablement. En aquesta campanya, Pedri ha sumat 8 assistències, més que en les seves tres temporades anteriors juntes. Però encara més cridaneres són les seves 15 preassistències, xifra també superior a la suma dels últims tres anys. Aquesta dada demostra el seu rol clau en el joc ofensiu del Barça, creant ocasions constantment.

| FCB

En la faceta defensiva, Pedri és líder absolut de l'equip. Ha realitzat 377 recuperacions, 178 més que el segon millor jugador en aquest aspecte, que és precisament Lamine Yamal. Aquesta dada reflecteix la seva enorme implicació en tasques defensives, una mostra clara del seu compromís total amb l'equip.

Capità en l'ombra, exemple per als joves

Més enllà de les seves estadístiques, Pedri exerceix un lideratge silenciós però fonamental dins del vestidor culé. La seva influència positiva sobre els seus companys és constant i molt visible en el terreny de joc. Un clar exemple es va viure en el derbi davant l'Espanyol. Després del espectacular gol de Lamine Yamal, el jove atacant va decidir celebrar-ho provocant lleugerament la graderia rival. Pedri, exercint de líder responsable a l'estil Carles Puyol, va reaccionar immediatament i va apartar el jove talent blaugrana de l'escena.

Aquesta actitud demostra la seva maduresa i compromís, reflectint el seu creixement no només futbolístic, sinó també personal. En un vestidor ple de joves estrelles, Pedri assumeix amb naturalitat el paper de líder exemplar.

L'arribada de Hansi Flick, clau per al ressorgiment de Pedri

L'influència de Hansi Flick ha estat determinant en la transformació del canari. Des de l'arribada del tècnic alemany, Pedri ha assolit la seva plenitud futbolística, gaudint de més llibertat en el terreny de joc. La confiança dipositada en ell ha estat total, convertint-lo en un jugador imprescindible en cada partit.

Flick ha aconseguit potenciar les seves millors virtuts, brindant-li protagonisme i llibertat creativa. El resultat és una temporada en què Pedri se sent còmode, segur i en plena forma física i mental. Pedri ha assolit la xifra de 200 partits oficials amb la samarreta blaugrana, superant fins i tot llegendes del club com Samuel Eto'o en precocitat. Una fita més en la brillant carrera del jove jugador canari, destinat a marcar una època al Camp Nou.