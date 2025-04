La jugada de l'Atlètic de Madrid que podria perjudicar el Betis

La temporada de fitxatges promet emocions fortes, especialment a LaLiga, on el mercat comença a escalfar-se amb moviments estratègics entre grans clubs. Enmig d'aquesta voràgine, l'Atlètic de Madrid sembla disposat a realitzar una maniobra que podria impactar directament al Real Betis Balompié, protagonista d'una campanya notable i que busca consolidar el seu projecte.

El Real Betis viu un moment dolç gràcies a la incorporació d'Antony, el talentós extrem brasiler cedit pel Manchester United en el mercat d'hivern. Des de la seva arribada a Sevilla, el brasiler ha encaixat perfectament en l'esquema del tècnic i ha conquerit l'afició verd-i-blanca gràcies a la seva velocitat, regat i capacitat per generar oportunitats en atac. La seva adaptació ha estat tan ràpida i efectiva que ràpidament s'ha convertit en un dels futbolistes més estimats al Benito Villamarín.

| Real Betis

L'Atlètic de Madrid, conscient d'aquesta situació, veu en Antony la peça ideal per reforçar un atac que ha mostrat intermitències aquesta temporada. Diego Simeone busca jugadors que aportin verticalitat i desequilibri, característiques que Antony ha demostrat sobradament durant la seva breu estada en el conjunt andalús. I, per això, segons han informat mitjans anglesos com The i Paper, podria haver-hi interès en l'atacant cedit al Villamarín.

Impacte immediat

Els números parlen clarament de l'impacte immediat del brasiler a LaLiga. Des de la seva arribada, Antony ha disputat 12 duels oficials amb el Betis, marcant 4 gols i aportant 4 assistències, cosa que evidencia el seu rol crucial en la producció ofensiva de l'equip. A més, Antony registra 997 minuts al camp, participant activament en el joc col·lectiu i ajudant l'equip a mantenir una posició competitiva en la classificació general.

Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid continua analitzant opcions per reforçar la seva plantilla. Les estadístiques del brasiler, amb una participació decisiva cada 124 minuts, el situen com una alternativa destacada per sumar profunditat i eficàcia en el front ofensiu blanc-i-vermell.

Manchester United busca tancar un traspàs definitiu

A Anglaterra, la directiva del Manchester United té clar que l'etapa d'Antony a Old Trafford ha de concloure. El club anglès va desemborsar una quantitat considerable pel brasiler, però després d'un rendiment per sota de les expectatives a la Premier League, veuen el pròxim mercat d'estiu com el moment perfecte per recuperar part de la seva inversió. Segons informacions recents, els 'Red Devils' estarien disposats a negociar el traspàs al voltant dels 40 milions de lliures.

Aquest elevat preu podria complicar les aspiracions del Real Betis, que veuria difícil assolir un desemborsament econòmic semblant, deixant la porta oberta perquè altres clubs amb major poder adquisitiu, com l'Atlètic, prenguin avantatge en les negociacions.

El futbolista ha assegurat que està molt feliç a Sevilla i en les seves paraules es pot deduir un interès de seguir vestint de verd-i-blanc el pròxim curs. Ara bé, això depèn de molts factors i es preveu complicat que Real Betis i Manchester United puguin arribar a un acord. Per si de cas, l'Atlètic va preparant la seva cartera.