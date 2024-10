La jugada mestra del Vila-real a l'inici de temporada

Després de vuit anys i mig a Anglaterra, Ayoze Pérez va tornar a Espanya el gener del 2023. El canari va començar a donar les seves primeres passes al futbol professional de la mà del Tenerife, però el 2014, el Newcastle se'l va endur. Amb les garses va disputar 195 partits i va anotar 48 gols. El 2019, el Leicester va fer una forta aposta per ell i va pagar poc més de 33 milions d'euros. Amb els "foxes" va disputar 114 partits i va marcar 15 gols.

mai va acabar de justificar el preu que van pagar per ell i el seu protagonisme va anar decaient. Tant va caure que en el primer tram de la temporada 2022/23, només va disputar 13 duels, 7 dels quals com a titular. El Betis, aquell hivern, va aconseguir la seva cessió fins a finals d'aquella temporada. Ayoze va disputar tots els partits possibles en el segon tram d'aquell curs i només va entrar des de la banqueta en dos enfrontaments. El seu rendiment va ser excepcional. Fruit d'això, elBetis se'l va acabar quedant en propietat, a cost zero. És important remarcar que Ayoze va acceptar una rebaixa salarial d'un terç del seu salari per poder firmar pel club sevillà.



En la seva primera temporada completa al Benito Villamarín, el futbolista va mostrar un rendiment encara més bo, anotant 11 gols en 38 partits, 32 dels quals com a titular. Va ser el segon màxim golejador de l'equip a la Lliga EA Sports i va participar directament en 21% dels gols del seu equip. Aquest nivell no només li va valdre per debutar a la selecció espanyola, sinó per ser convocat per a l'Eurocopa. De fet, el seu debut oficial es va produir en el partit contra Itàlia.

Presència a la Selecció Espanyola

Luis de la Fuente el va fer jugar els últims 12 minuts, els únics que va disputar durant el torneig a causa d'una lesió muscular. El seu bon paper van provocar que el Betis treballés per renovar-lo, però va ser massa tard. El Vila-real va aconseguir seduir a Ayoze Pérez amb un salari més suculent. Els groguets només van haver de pagar 4 milions d'euros, una clàusula pràcticament ridícula per a un jugador de la seva qualitat. També es va rumorejar que el Barça estaria disposat a executar la seva clàusula, però, finalment els blaugranes van optar per altres possibilitats.



Ayoze és un dels millors jugadors d'aquest inici de la temporada. El campió d'Europa suma 6 gols en 7 partits. Aquests últims tres partits el futbolista no ha pogut estar present per una lesió, però s'espera que aquest dissabte torni a tenir minuts contra el Valladolid. Tot i això, Ayoze, que ja té 30 anys, és el màxim golejador de l'equip amb bastant diferència. El segon classificat és Barry amb 2. El canari ha anotat un terç dels gols del seu equip.

També és important remarcar que el 22 del Vila-real és el vuitè jugador de les cinc grans lligues europees que ha anotat més gols. Aquest bon tram inicial del curs li ha permès continuar estant present a les convocatòries de l'absoluta d'Espanya, tot i que té un rol secundari. Haurem de veure quin és el rendiment que ofereix el futbolista ara que ha retornat de la lesió, però és evident que poques vegades s'ha vist incorporar a un jugador per preu tan baix. Segurament, la cúpula del Betis se'n deu estar penedint d'haver-li inclòs una clàusula tan baixa.