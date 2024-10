L'opció preferida de Carlo Ancelotti per substituir Dani Carvajal

Reece James és el capità del Chelsea, però l'hem vist molt pocs partits vestint el braçalet per culpa de les lesions que ha patit en les darreres temporades. El lateral dret anglès, de 24 anys, només ha pogut disputar 36 partits en les últimes tres temporades, incloent-hi la d'enguany. Les lesions musculars que arrossega han impedit que recuperi la seva millor forma, i fins avui acumula 565 dies sense haver jugat un partit complet.

El passat diumenge, contra el Liverpool, va tornar a jugar uns minuts, els primers d'aquesta temporada, després de lesionar-se a la pretemporada i estar gairebé tres mesos i mig fora dels terrenys de joc. Aquests problemes físics han frenat la trajectòria d'un jugador que, abans de patir aquest calvari, era considerat un dels millors laterals drets del món. James destacava pel seu poder ofensiu i era vist com una de les grans promeses en la seva posició per a la pròxima dècada.

| Movistar, XCatalunya

Abans que les lesions afectessin el seu rendiment, clubs com el Reial Madrid i el Barça havien mostrat interès per incorporar-lo. El jugador acabava contracte el 2025, però el club el va renovar fins al 2028. No obstant això, James va continuar fidel al Chelsea, el club on va ingressar el 2006, amb només 7 anys. Tot i això, no pot ser considerat un "one-club man", ja que la temporada 2018/19 la va passar cedit al Wigan Athletic, a la Championship.

Perfil futbolístic de Reece James

Tot i la seva inactivitat i les seves freqüents lesions, Reece James és el lateral dret titular indiscutible del Chelsea. Durant l'absència del futbolista, Veiga i Malo Gusto han estat els qui han substituït la baixa del britànic. Això sí, tal com hem comentat, quan ell ha estat disponible, ha jugat sempre des de l'onze inicial. En els anys previs a les lesions, James va arribar a participar directament en 16 gols en 39 partits i, a més, va disputar els 90 minuts a la final de la Champions League del 2021, en la qual el conjunt londinenc va guanyar per la mínima al Manchester City de Pep Guardiola.

Tenia un físic prodigiós per atacar i defensar, intel·ligència futbolística per col·locar-se bé al camp i un toc de pilota que li permetia posar centres teledirigits a qualsevol part del camp. En els seus inicis, se'l comparava molt amb Alexander-Arnold, atès que els dos juguen a la mateixa posició, tenen la mateixa nacionalitat i són joves. Tal com s'ha pogut veure, el del Liverpool ha acabat tenint més continuïtat, però, possiblement, el del Chelsea era més complet.



Haurem de veure si Reece James aconsegueix tenir continuïtat sobre els terrenys de joc. I en cas de fer-ho, si aconsegueix mostrar el rendiment que ens va ensenyar a tots. El jugador del Chelsea només té 24 anys i, per tant, la seva carrera encara és molt llarga. En un principi, s'espera que Reece James sigui el lateral dret titular aquest cap de setmana contra el Newcastle, un equip que té les mateixes aspiracions que el conjunt de Maresca.

Aquest dijous, el Chelsea té partit de Conference contra el Panathinaikos. També haurem de veure si aconsegueix retornar a la selecció d'Anglaterra. James no disputa un partit amb la seva selecció des del 23 de març del 2023 contra Itàlia, és a dir, fa un any i mig. Anar-hi, però, no serà fàcil, atès que hi ha molta competència: Alexander-Arnold, Walker i Livramento són alguns exemples.