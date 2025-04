La jugada del Barça que podria acabar amb Javier Tebas inhabilitat

per Pol Nadal

En un nou capítol de la tensa relació entre el FC Barcelona i LaLiga, el club català ha acusat Javier Tebas de vulnerar la confidencialitat d'informació financera, la qual cosa podria comportar conseqüències legals per al president de la patronal.

Com s'arriba a aquesta situació?

El FC Barcelona ha manifestat la seva indignació per la publicació d'una nota de premsa per part de LaLiga el passat 2 d'abril, en la qual es detallaven aspectes financers del club relacionats amb la venda de seients VIP del nou Camp Nou. El Barça considera que aquesta divulgació viola l'article 5 del Reglament de Pressupostos, que garanteix la confidencialitat de les dades proporcionades pels clubs. Com a resposta, el club ha decidit abandonar la Comissió Delegada de LaLiga i ha exigit la retirada immediata de la nota informativa.

Conseqüències nefastes per a Javier Tebas

La situació podria tenir implicacions legals per a Javier Tebas. Segons Miguel Galán, president del Centre Nacional de Formació d'Entrenadors de Futbol (CENAFE), si el FC Barcelona presenta una denúncia formal, hi ha un 90-95% de possibilitats que Tebas sigui inhabilitat. Galán, conegut per haver impulsat accions que van portar a la inhabilitació d'expresidents de la Reial Federació Espanyola de Futbol, argumenta que la reincidència en la vulneració de la confidencialitat podria ser determinant en aquest cas.

Conflictes constants entre FC Barcelona i La Liga

Davant la pressió, LaLiga ha retirat la nota de premsa en qüestió, encara que ha negat haver comès cap irregularitat. La patronal argumenta que la informació ja havia estat divulgada en mitjans i que la seva publicació va ser necessària per defensar la transparència i integritat de la competició. No obstant això, el FC Barcelona insisteix que s'ha vulnerat la confidencialitat i ha exigit que no es repeteixin accions similars en el futur.

Aquest conflicte se suma a altres desacords entre Javier Tebas i els grans clubs espanyols, com el Real Madrid, que també ha presentat una denúncia contra el president de LaLiga per revelar informació confidencial. Aquestes tensions podrien tenir repercussions significatives en la governança de la competició i en la relació entre la patronal i els seus clubs afiliats.