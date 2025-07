Juanma Rodríguez salta al coll de Lamine Yamal per defensar Vinícius

Lamine Yamal ha renovat amb el FC Barcelona fins al 2031. El jove futbolista vestirà la samarreta blaugrana, com a mínim, sis anys més i lluirà el dorsal 10 a l'esquena. La signatura es va escenificar al despatx presidencial amb una foto de família en què hi eren el mateix jugador i Joan Laporta. Tanmateix, el jugador format a la Masia no ha estat només notícia per allargar el seu vincle amb el Barça, sinó que un sector de la premsa l'ha atacat per motius extraesportius.

Fa unes setmanes es va celebrar el seu 18è aniversari. Va ser una festa per tot el que val, amb més de 200 convidats i en un lloc secret, que els mateixos convidats no van conèixer fins poques hores abans de l'inici. En principi havia de ser una festa normal i discreta, sense presència de mòbils, però com sol passar en aquests casos, es van filtrar fotografies. La polèmica va sorgir per la presència d'unes persones amb nanisme per entretenir la festa.

Opinió dels participants

Tot legal. Amb contracte, amb factura, amb seguretat social, sense coaccions, amb consentiment. El problema va arribar quan algunes veus interessades van voler tacar la imatge del jugador i van criticar la participació d'aquestes persones. El primer. Van oblidar que l'exjugador del Real Madrid, Theo Hernández, va contractar persones amb nanisme el 2017 per celebrar la seva festa. I no va passar res, no interessava.

| F.C. Barcelona, XCatalunya, Canva Creative Studio

El segon és que els mateixos "perjudicats", en una entrevista al programa Versió Rac1, van explicar que estaven sorpresos pel debat. Van explicar que en cap moment se'ls va faltar al respecte i que fins i tot després de l'actuació es van quedar a la festa. Van reconèixer que la seva activitat és la d'entretenir i van demanar a l'associació que els 'representa' que no opinessin en nom seu.

Les suposades víctimes han deixat clar que no són víctimes i han deixat clar que tenen veu pròpia. També han insistit que si alguna vegada se'ls falta al respecte, deixaran de treballar.

| RFEF, El Chiringuito

Veus interessades a desprestigiar Lamine Yamal

Un dels més interessats a minvar la imatge del jugador del FC Barcelona ha estat Juanma Rodríguez. El col·laborador de El Chiringuito ha publicat un article a Libertad Digital que es titula "I si Vinicius hagués contractat persones amb nanisme per al seu aniversari?" Lògicament, a més de criticar Lamine Yamal, busca consolidar el relat victimista cap a Vinícius Júnior. Pobre Vinicius Junior, què li dirien si fes això. Doncs no hauria passat res. Igual que no va passar res amb Theo Hernández.