Juanma Rodríguez se lleva las manos a la cabeza con Mbappé: 'Tengo la sensación...'

El Real Madrid tenía anoche una misión clave en su visita a Anfield para enfrentarse al Liverpool en un partido decisivo de Champions. Sin Vinicius, lesionado, las esperanzas estaban depositadas en Kylian Mbappé, quien finalmente pudo jugar en su posición favorita, la banda izquierda. Sin embargo, el francés no logró cumplir con las expectativas y dejó más dudas que certezas en un duelo donde se esperaba su liderazgo y capacidad para marcar diferencias.

Kylian Mbappé protagonizó una actuación que ha encendido las alarmas en el madridismo. Errático durante todo el encuentro, apenas completó el 50% de sus regates, solo disparó una vez a portería, perdió 15 posesiones y falló un penalti que pudo haber cambiado el rumbo del partido. A pesar de tener el escenario perfecto para demostrar su valía, el delantero no estuvo a la altura, lo que ha incrementado las críticas hacia su rendimiento desde su llegada al Real Madrid.

A raíz de esto, anoche, en El Chiringuito, Juanma Rodríguez no escondió su frustración y expresó lo que muchos aficionados sienten: la paciencia con Mbappé se está agotando. "Ya está bien de razones y de milongas, hombre, ya está bien. Eres el mejor, coño. Rómpela, ¿qué más quieres?", exclamó visiblemente enfadado. El periodista hizo referencia al hecho de que el extremo tuvo la oportunidad de brillar en su posición favorita, sin la competencia de Vinicius, pero no logró aprovecharla. "Ahí la tienes, la banda izquierda para ti. El otro está con hielo. ¿Qué más necesitas?", continuó.

Juanma Rodríguez, con su habitual vehemencia, hizo un balance crítico de los últimos años que el Real Madrid pasó persiguiendo al astro francés. "Tengo la sensación de que he estado perdiendo siete años de mi vida. Esperando un jugador que iba a marcar diferencias, y no me marca nada, ni un penalti", lamentó. Estas declaraciones reflejan el descontento de una parte del madridismo que esperaba que Mbappé se convirtiera en el líder indiscutible del equipo.

La comparación con Marc Casadó

La frustración no solo radica en su rendimiento de ayer, sino en lo que simboliza para el club. Mbappé fue presentado como una figura capaz de cambiar partidos y llevar al Real Madrid a nuevas cotas de éxito, pero hasta ahora su impacto ha sido limitado. Juanma Rodríguez comparó la situación con jugadores como Vinicius, quien, en enfrentamientos pasados ante el Liverpool, mostró un carácter decisivo, como en la remontada épica de 2022 en Anfield.

"Es un futbolista que tiene que marcar la diferencia, coño. Que estos señores[Barça]sacan a Casado y está dando lecciones de fútbol", apuntó Juanma Rodríguez.

El Real Madrid y su afición han depositado enormes expectativas en Mbappé, pero noches como la de ayer, donde el francés pasó desapercibido, generan un desconcierto creciente. Con el equipo necesitado de liderazgo y resultados, la presión sobre el atacante no hace más que aumentar. El madridismo sigue esperando al Mbappé diferencial que durante años parecía ser la pieza que faltaba para dominar Europa, pero cada vez hay menos margen para las excusas.