El Zaragoza ja té nou entrenador després de la dimissió de Víctor Fernández

El Real Zaragoza ha resolt el dilema de la seva banqueta després de diversos dies d'especulacions i just abans de l'obertura del mercat d'hivern. Després d'una etapa d'incertesa després de la dimissió de Víctor Fernández, el club aragonès ja té un nou líder en la seva direcció tècnica. L'elecció es produeix en un moment clau, amb l'equip a només quatre punts dels llocs de playoff i amb aspiracions renovades per al que resta de temporada.

Víctor Fernández va deixar el càrrec el passat 18 de desembre després d'una ratxa de set partits consecutius sense conèixer la victòria. La seva sortida va deixar l'equip en una posició complicada, tant en l'esportiu com en l'ànim. Durant la seva absència, David Navarro, fins aleshores segon entrenador, va assumir el comandament interí i va aconseguir una valuosa victòria davant el Racing de Ferrol, resultat que va retornar certa tranquil·litat a La Romareda.

Miguel Ángel Ramírez, l'elegit per liderar el Zaragoza

Després de diversos dies de rumors i noms que sonaven per al lloc, finalment Miguel Ángel Ramírez ha estat elegit com el nou entrenador del Real Zaragoza, segons informa el MARCA. El tècnic canari, que signarà per una temporada i mitja, arriba amb l'objectiu de retornar l'equip als llocs de privilegi i lluitar per l'anhelat ascens.

Ramírez compta amb experiència en Segona Divisió, havent dirigit el Real Sporting durant un any i mig. Durant la seva etapa a Gijón, va aconseguir classificar l'equip per al playoff d'ascens, cosa que li atorga un perfil ideal per al repte que té per davant a Zaragoza. El seu balanç en Segona amb l'equip asturià és de 24 victòries, 19 empats i 23 derrotes, números que avalen la seva capacitat per competir en una categoria tan exigent.

Un tècnic amb recorregut internacional

Abans de la seva etapa a Espanya, Miguel Ángel Ramírez va construir la seva reputació en el futbol internacional. El seu major èxit va arribar el 2019, quan va fer campió de la Copa Sud-americana a Independiente del Valle, un assoliment històric per al club equatorià. Posteriorment, va entrenar l'SC Internacional de Brasil i el Charlotte FC de la MLS, ampliant la seva experiència en diferents contextos futbolístics.

Més recentment, Ramírez va iniciar aquesta temporada a l'Al-Wakrah de Qatar, encara que la seva estada va ser breu, amb només set partits al capdavant de l'equip. La seva sortida no es va deure a mals resultats, sinó a una mala sintonia amb el club. Ara, torna a Espanya per assumir un desafiament important a Zaragoza, un club amb una rica història i una exigent afició.

Objectiu: Playoff d'ascens

El repte principal de Miguel Ángel Ramírez serà portar el Real Zaragoza als playoffs d'ascens. L'equip es troba actualment a quatre punts dels sis primers llocs, una distància que encara és assolible si es manté la dinàmica positiva. A més, el mercat d'hivern podria jugar un paper crucial en els plans del nou entrenador, que espera comptar amb reforços per enfortir una plantilla que ha mostrat alts i baixos.

Ramírez no només haurà de treballar en l'aspecte tàctic, sinó també en recuperar la confiança de l'equip i mantenir l'ambició en una Segona Divisió sempre competitiva. Amb la seva experiència i un estil de joc caracteritzat per la intensitat i l'ordre, el tècnic canari sembla una aposta sòlida per guiar el Zaragoza en aquesta etapa decisiva.