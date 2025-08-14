Comparteixen el seu 'odi' al Betis i ara podrien unir els seus camins: Un altre '9' per al Sevilla

El nou projecte a Nervión busca gol sense hipotecar el pressupost. El primer pas ha estat ordenar el vestidor i blindar un pla realista. La davantera és prioritària, però no a qualsevol preu.
Matías Almeyda ha estrenat la pissarra en una pretemporada exigent. En aquest tauler, el club treballa amb Antonio Cordón, el director esportiu, per quadrar inscripcions i alleujar el límit salarial. La consigna és clara: fitxatges útils, de cost contingut i amb impacte immediat.
El front d'atac, entre altes recents, lesions i decisions pendents
La davantera ja ha incorporat Akor Adams, contractació d'hivern convertida en aposta ferma del projecte. Kelechi Iheanacho s'ha afegit al grup i lluita per un lloc. Isaac Romero, per la seva banda, ha deixat enrere un esquinç lleu i torna progressivament a la feina. Tot això passa mentre es resol la situació d'altres atacants amb futur incert.
Un amistós encès que reviva rivalitats abans de l'inici de lliga
La pretemporada va deixar una imatge que va córrer com la pólvora. Un amistós entre Betis i Como 1907 va derivar en una baralla multitudinària abans del descans. L'escena, molt comentada, va elevar la tensió estival i va afegir un component emocional a qualsevol moviment que connecti Nervión amb el club llombard. El més sorprenent és que un dels jugadors del Como podria acabar jugant amb el Sevilla.
El nom a l'agenda: Patrick Cutrone, opció de mercat a l'alça
El jugador assenyalat per la direcció esportiva és Patrick Cutrone, davanter de 27 anys, amb contracte fins al 2028 al Como. El seu perfil encaixa pel treball sense pilota, instint a l'àrea i experiència en grans lligues. El club italià va anunciar la seva renovació l'any passat, un detall que encareix qualsevol sortida i obliga a negociar fórmules creatives.
Com juga Cutrone i per què agrada a Almeyda per a un Sevilla de pressió alta
Es mou amb diagonals curtes i ataca el primer pal amb convicció. El 2024/25 va signar 8 gols i 5 assistències en 34 partits, amb un valor de mercat estimat en 6 milions. És dretà, 1,83 metres, i assumeix tasques de pressió sobre centrals i pivot. Per a un Sevilla que pretén robar amunt i córrer, la seva agressivitat tàctica resulta diferencial.
Operació pensada: cessió amb opció de compra per encaixar en el fair play
Des d'Itàlia apunten a sondejos formals del Sevilla FC per l'atacant, amb una cessió amb opció de compra com a via preferent. La prioritat andalusa és incorporar un ‘9’ que competeixi amb Adams sense tensionar la massa salarial.
Amb Almeyda valorant fins i tot trams amb dues puntes, l'arribada de Cutrone obriria variants. Podria fixar centrals per alliberar Adams a l'espai. També complementaria Iheanacho en contextos de possessió mitjana, ocupant zones de rematada.
El seu historial a Milan, Wolves, València i Empoli li dona ullal competitiu per entrar sense període llarg d'adaptació. L'exigència de LaLiga obliga a sumar automatismes i metres de pressió des del primer dia.
El que falta per resoldre a Nervión abans del primer gran moviment
El Sevilla continua treballant vendes i inscripcions per no repetir tancaments a contrarellotge. En paral·lel, Almeyda afina detalls de la seva estrena oficial amb una plantilla que demana gol i eficàcia. Si les peces encaixen, l'aposta per Cutrone tancaria el cercle: cost controlat, perfil competitiu i fam de reivindicació.