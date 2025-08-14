Juan Cala sigue buscándole central al Cádiz: Dos candidatos de Primera

La zaga gaditana busca refuerzos de calidad en el mercado. El Cádiz Club de Fútbol se encuentra en una intensa búsqueda para fortalecer su plantilla de cara a la exigente temporada.

Con el inicio de LaLiga Hypermotion a la vuelta de la esquina, el club amarillo ha activado la maquinaria. La dirección deportiva trabaja sin descanso para concretar nuevas incorporaciones en la línea defensiva.

El conjunto andaluz ha sufrido una baja sensible en el centro de la defensa. La dolorosa salida de Víctor Chust obliga al equipo a buscar soluciones inmediatas.Aunque Jorge Moreno ha llegado para cubrir el hueco, la dirección técnica considera que no es suficiente. El entrenador Gaizka Garitano ha sido claro en sus peticiones durante las últimas comparecencias.

| Canva

Uno de los puntos clave a reforzar es la posición de central para ganar en solidez. La intención del club es traer a un futbolista que pueda convertirse en un pilar del once titular. La idea es complementar la defensa y aumentar la competitividad interna del equipo. El objetivo es claro para Juan Cala y su equipo.

El equipo gaditano busca nuevos centrales para LaLiga Hypermotion

En este contexto, han surgido dos nombres jóvenes y prometedores que militan en la Primera Federación. Ambos defensas centrales destacan por su proyección y han llamado la atención del equipo gaditano.

El primer jugador que ha entrado en la órbita de los amarillos es Ilias Kostis. Este defensa griego, de solo veintidós años, pertenece al Atlético de Madrid. Ha sido un habitual en la dinámica del filial colchonero.

| Canva

Las dos últimas pretemporadas las ha realizado con la primera plantilla a las órdenes del Cholo Simeone. Los gaditanos ven en él una opción interesante para una cesión. Le darían la oportunidad de estrenarse en una categoría profesional. Kostis jugó 30 partidos y sumó 2478 minutos en la Primera RFEF el año pasado.

El segundo futbolista que maneja la dirección deportiva es Ramón Martínez

Este zaguero español de veintidós años ha estado bajo la disciplina del Sevilla FC. Al igual que Kostis, ha formado parte de la pretemporada del primer equipo. Él sí ha tenido la oportunidad de debutar en la élite del fútbol español.

Ramón Martínez disputó cinco partidos en LaLiga EA Sports con los sevillistas, mostrando su potencial. Además, consiguió anotar un gol en esos encuentros.

La búsqueda del Cádiz se centra en futbolistas con un gran futuro por delante. Los dos nombres mencionados cumplen con ese perfil deseado por el club. Tienen una clara proyección y han demostrado su talento en categorías inferiores. La idea es que cualquiera de los dos pueda aportar un salto de calidad.

Análisis de la situación de fichajes en el Cádiz

Ambos jugadores podrían ser la pieza clave que falta en la defensa gaditana. La urgencia del club por encontrar un central de garantías es evidente. Con la competición a punto de comenzar, cada día cuenta para cerrar la plantilla.

La afición cadista está expectante ante los movimientos del club en el mercado de fichajes de verano. La posibilidad de incorporar a una de estas jóvenes promesas ilusiona a los aficionados.

La presión sobre la dirección deportiva para acertar en la elección es alta. Todos quieren ver a un equipo competitivo sobre el terreno de juego. El objetivo es conseguir el ascenso a Primera División.