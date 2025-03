Adrián Sánchez deixa en evidència Pedrerol per la reacció amb el gol de Lamine Yamal

per Pol Nadal

Josep Pedrerol sempre ha assegurat que és del Barça. Que sent els colors i que s'emociona amb les victòries del conjunt blaugrana. Com a català, encara que sempre hagi desenvolupat la seva carrera professional a Madrid, mai ha deixat de ser culer. Això és el que diu ell. Així que li haurem de creure. Qui som nosaltres per qüestionar els sentiments d'altres persones?

Col·laboradors de 'El Chiringuito', companys periodistes, seguidors del programa, jugadors... Són moltes les figures de l'entorn del futbol que no es creuen aquesta afirmació i als fets es remeten. Les campanyes contínues d'aquest programa (que en moltes ocasions s'assembla a Real Madrid Televisión) contra el FC Barcelona i l'eufòria blanca fan difícil pensar que l'anterior afirmació sigui certa.

Ahir dia 11 de març de 2025, el FC Barcelona s'enfrontava al Benfica en el partit de tornada dels vuitens de final de la Champions League. El partit tenia lloc a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, després de guanyar 0-1 a l'anada a Benfica. Raphinha va inaugurar el marcador, Lamine Yamal va fer el segon i el brasiler va tancar el marcador amb el tercer.

Gol de Lamine Yamal

Tot i que des d'El Chiringuito es va fer una campanya en què es destacava la falta de gols del jove del Barça, Lamine Yamal va fer un golàs que va entrar per tota l'esquadra després d'un gran xut amb la seva cama esquerra.

La reacció del periodista madridista va ser d'eufòria total. Mireu el vídeo i tindreu altres indicis per creure o no creure la seva passió pel Barça. Ho ha compartit el periodista esportiu Adrián Sánchez en el seu perfil de Twitter.

Els comentaris no s'han fet esperar. Tots en sentit de broma i humor. "El més culer", "com es nota que és del Barça", "se li veu que és molt culer", "més culer que ningú".

Lamine Yamal, una carrera que acaba de començar

Lamine Yamal Nasraoui Ebana va néixer el 13 de juliol de 2007. És un futbolista que es desenvolupa com a extrem dret al FC Barcelona i a la selecció espanyola. De pare marroquí i mare equatoguineana, Yamal va créixer a Granollers i Mataró abans de traslladar-se a Barcelona, on va començar la seva formació futbolística al Club de Futbol La Torreta.

Als set anys, va ser reclutat pel FC Barcelona després de destacar en un partit organitzat pel club, incorporant-se a La Masia, l'acadèmia juvenil del Barça. ​

Yamal va progressar ràpidament en les categories inferiors del Barcelona, sent considerat una de les promeses més destacades de La Masia. A la temporada 2022-2023, amb 15 anys, va ser promogut a l'equip Juvenil A i va començar a entrenar amb el primer equip sota la direcció de Xavi Hernàndez. El 29 d'abril de 2023, va debutar oficialment amb el primer equip en una victòria per 4-0 contra el Real Betis, convertint-se en el jugador més jove a debutar amb el Barcelona a La Lliga, amb 15 anys, 9 mesos i 16 dies. ​

A la temporada 2023-2024, Yamal va continuar trencant rècords: el 20 d'agost de 2023, es va convertir en el titular més jove en la història de La Lliga en iniciar en la victòria per 2-0 sobre el Càdiz, amb 16 anys i 38 dies. El 8 d'octubre de 2023, va anotar el seu primer gol amb el Barcelona en un empat 2-2 contra el Granada, establint-se com el golejador més jove en la història de La Lliga. ​

L'octubre de 2023, va renovar el seu contracte amb el Barcelona fins al 2026 i va incloure una clàusula de rescissió de mil milions d'euros.