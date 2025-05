El tuit d'Erling Haaland sobre Lamine Yamal que revoluciona les xarxes

per Joan Grimal

El FC Barcelona i l'Inter de Milà van oferir un autèntic espectacle a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'empat 3-3 a l'anada de les semifinals de la Champions League 2025 va deixar una eliminatòria totalment oberta i una sèrie de reaccions que encara ressonen en el món del futbol.

Més enllà del marcador, l'actuació dels joves talents del Barça, especialment Lamine Yamal, i els comentaris d'experts i estrelles mundials han estat el centre de l'anàlisi després del partit.

Superioritat blaugrana amb errors puntuals

El Barça va mostrar una intensitat altíssima durant llargs trams de l'encontre. La pressió després de pèrdua va asfixiar l'Inter, que només va poder generar perill en accions aïllades i aprofitant errors defensius dels locals.

L'equip de Hansi Flick va demostrar valentia per remuntar desavantatges en dues ocasions. Lamine Yamal i Lewandowski van liderar l'atac, mentre que el centre del camp va imposar ritme i circulació. No obstant això, les concessions defensives —agreujades per la lesió de Jules Koundé a la primera meitat— van permetre que l'Inter castigués amb tres gols.

L'ensurt de la nit per al Barça va arribar amb la retirada de Koundé al minut 40. El central francès va patir una lesió muscular al bíceps femoral que el descarta per als pròxims compromisos. La seva presència a la tornada de semifinals i al Clàssic contra el Real Madrid està pràcticament descartada. Flick haurà de reorganitzar la seva defensa, possiblement donant entrada a Eric García o Andreas Christensen.

Premsa i experts destaquen el jove Barça

Els mitjans espanyols van elogiar l'atreviment i el talent dels joves blaugranes. Mundo Deportivo i Sport van coincidir a assenyalar que, malgrat els errors, el Barça va dominar i va merèixer un resultat més favorable. A Itàlia, La Gazzetta dello Sport va reconèixer que l'Inter es va veure sobrepassat per moments i que el seu principal mèrit va ser resistir i aprofitar les seves oportunitats amb eficàcia.

El rendiment de Lamine Yamal va ser elogiat per analistes de tota Europa. La seva maduresa tàctica, capacitat de desbordament i fredor davant la porteria rival el consoliden com una de les sensacions de la temporada.

El Barcelona haurà de mantenir la seva pressió alta i millorar la seva solidesa defensiva. La baixa de Koundé és un desafiament, però el potencial ofensiu continua sent un dels grans arguments de Flick. L'Inter intentarà aprofitar els espais al contracop i confiarà en Lautaro Martínez per marcar diferències. Qualsevol error podria ser decisiu en una eliminatòria de marges mínims.

La gran revelació: Haaland també es rendeix davant Yamal

Però el comentari que més impacte va generar va arribar des d'Anglaterra. Erling Haaland, estrella del Manchester City i un dels màxims referents del futbol mundial, va escriure a les seves xarxes socials:

"Aquest noi és increïble."

El noruec, conegut per la seva competitivitat i les seves poques paraules, es va referir a Lamine Yamal després de la seva actuació estel·lar contra l'Inter. El reconeixement d'una figura de la talla de Haaland no només valida el rendiment del jove blaugrana, sinó que el col·loca ja a l'elit futbolística a nivell internacional.

L'empat 3-3 va deixar una eliminatòria viva i moltes raons perquè els culers creguin. L'intensitat, el caràcter i el talent jove, liderats per un Yamal que ja sorprèn els gegants d'Europa, són els fonaments d'aquest nou Barcelona. San Siro decidirà el final d'aquesta història. Però, passi el que passi, el respecte que el Barça ha guanyat ja és inqüestionable. Fins i tot Haaland ho ha reconegut.