Jota Jordi no es calla res després de la derrota del Barça: 'Avui crec...'

El nerviosisme comença a apoderar-se del barcelonisme. La derrota davant l'Atlètic de Madrid, en un partit crucial, ha encès les alarmes al Camp Nou. Amb un gol de Sorloth al minut 96, l'Atlètic es va endur el triomf per 1-2. No obstant això, el resultat no reflecteix el que va succeir sobre el terreny de joc. El Barça va ser clarament superior, especialment en la primera meitat, amb un desplegament ofensiu destacat. Tot i llançar 19 vegades, els culers no van estar encertats en la definició. Per la seva banda, l'Atlètic, amb només cinc xuts, va saber aprofitar les seves oportunitats al màxim.

La situació a la taula també és preocupant. Per primera vegada aquesta temporada, el Barça cau al tercer lloc, a sis punts del líder, l'Atlètic. Aquest és el reflex d'una ratxa alarmant: una victòria en els últims set partits i tres derrotes consecutives a casa. En total, han sumat només cinc punts dels últims 21 possibles. Amb aquest context, les crítiques i dubtes sobre l'equip han crescut exponencialment.

| FCB

El discurs de Jota Jordi després del partit

Jota Jordi, habitual defensor del Barça a El Chiringuito, va mostrar un discurs ple d'emoció i optimisme, malgrat el dur cop sofert per l'equip. “Estic més orgullós que mai d'aquests jugadors i de Flick. Més orgullós que mai d'aquesta pedrera, d'aquest entrenador. El d'avui ha estat cruel, ha estat injust. El d'avui era un 4-0. És injust, de veritat”, va començar dient amb una evident barreja de frustració i esperança.

El tertulià va reconèixer la qualitat del futbol desplegat per l'equip i va expressar la seva confiança en el futur. “Jugant així, amb aquests nens, amb aquesta actitud, amb aquest futbol, el Barça estarà al final lluitant i guanyant. Estic seguríssim. Estic enfadat pel resultat, però amb aquest equip hi vaig a mort”, va assegurar Jota Jordi, destacant el seu suport incondicional al projecte liderat per Hansi Flick.

Jota també va aprofitar per analitzar els dubtes generats en partits anteriors. “El dia de Las Palmas podia dubtar, el dia del Betis podia dubtar, el dia del Celta podia dubtar. Avui no, avui no dubto d'això. Aquest és un vaixell guanyador”, va afirmar amb determinació. No obstant això, no va deixar de senyalar aspectes a millorar: “Evidentment hem de millorar coses, sobretot a les àrees, però crec, crec a mort en aquest equip”.

El tertulià també va reconèixer que els resultats recents compliquen el panorama, però va insistir que aquesta ratxa negativa no pot esborrar el positiu del joc de l'equip. “És complicat, després d'aquesta ratxa de 21 punts i només 5 guanyats, dir això, però ho sento, ho crec. És que crec en ells, moltíssim. Després del que he vist avui, més, més”, va emfatitzar.

El barcelonisme dividit

Les paraules de Jota Jordi reflecteixen el sentir d'una part de l'afició que valora l'esforç de l'equip, però també existeix una altra facció que demana resultats immediats. La derrota davant l'Atlètic i la posició a la taula no fan més que agreujar la situació.

Malgrat tot, Jota va concloure amb un missatge esperançador: “Avui gaudiu vosaltres, jo ho gaudiré a final d'any, ja veureu. Avui crec més que mai en ells. Crec en aquest estil, en aquesta idea, en Hansi Flick”. Amb el Barça navegant per aigües turbulentes, el temps dirà si aquest optimisme és recompensat amb victòries i títols.