Jota Jordi no se calla nada tras la derrota del Barça: 'Hoy creo...'

El nerviosismo comienza a apoderarse del barcelonismo. La derrota frente al Atlético de Madrid, en un partido crucial, ha encendido las alarmas en el Camp Nou. Con un gol de Sorloth en el minuto 96, el Atlético se llevó el triunfo por 1-2. Sin embargo, el resultado no refleja lo sucedido sobre el terreno de juego. El Barça fue claramente superior, especialmente en la primera mitad, con un despliegue ofensivo destacado. A pesar de lanzar 19 veces, los culés no estuvieron acertados en la definición. Por su parte, el Atlético, con solo cinco disparos, supo aprovechar sus oportunidades al máximo.

La situación en la tabla también es preocupante. Por primera vez esta temporada, el Barça cae al tercer puesto, a seis puntos del líder, el Atlético. Este es el reflejo de una racha alarmante: una victoria en los últimos siete partidos y tres derrotas consecutivas en casa. En total, han sumado apenas cinco puntos de los últimos 21 posibles. Con este contexto, las críticas y dudas sobre el equipo han crecido exponencialmente.

El discurso de Jota Jordi tras el partido

Jota Jordi, habitual defensor del Barça en El Chiringuito, mostró un discurso lleno de emoción y optimismo, pese al duro golpe sufrido por el equipo. “Estoy más orgulloso que nunca de estos jugadores y de Flick. Más orgulloso que nunca de esta cantera, de este entrenador. Lo de hoy ha sido cruel, ha sido injusto. Lo de hoy era un 4-0. Es injusto, de verdad”, comenzó diciendo con una evidente mezcla de frustración y esperanza.

El tertuliano reconoció la calidad del fútbol desplegado por el equipo y expresó su confianza en el futuro. “Jugando así, con estos niños, con esta actitud, con este fútbol, el Barça va a estar al final peleando y ganando. Estoy segurísimo. Estoy cabreado por el resultado, pero con este equipo voy a muerte”, aseguró Jota Jordi, destacando su apoyo incondicional al proyecto liderado por Hansi Flick.

Jota también aprovechó para analizar las dudas generadas en partidos anteriores. “El día de Las Palmas podía dudar, el día del Betis podía dudar, el día del Celta podía dudar. Hoy no, hoy no dudo de esto. Este es un barco ganador”, afirmó con determinación. Sin embargo, no dejó de señalar aspectos a mejorar: “Evidentemente tenemos que mejorar cosas, sobre todo en las áreas, pero creo, creo a muerte en este equipo”.

El tertuliano también reconoció que los resultados recientes complican el panorama, pero insistió en que esta racha negativa no puede borrar lo positivo del juego del equipo. “Es complicado, después de esta racha de 21 puntos y solo 5 ganados, decir esto, pero lo siento, lo creo. Es que creo en ellos, muchísimo. Después de lo que he visto hoy, más, más”, enfatizó.

El barcelonismo dividido

Las palabras de Jota Jordi reflejan el sentir de una parte de la afición que valora el esfuerzo del equipo, pero también existe otra facción que pide resultados inmediatos. La derrota ante el Atlético y la posición en la tabla no hacen más que agravar la situación.

A pesar de todo, Jota concluyó con un mensaje esperanzador: “Hoy disfrutad vosotros, yo lo disfrutaré a final de año, ya veréis. Hoy creo más que nunca en ellos. Creo en este estilo, en esta idea, en Hansi Flick”. Con el Barça navegando por aguas turbulentas, el tiempo dirá si este optimismo es recompensado con victorias y títulos.