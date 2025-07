Jota Jordi hunde a Florentino Pérez tras el 4-0 del PSG al Real Madrid

El PSG de Luis Enrique ha arrasado en semifinales con un 4-0 que ha dejado al conjunto blanco completamente noqueado, en uno de los peores partidos del ciclo de Xabi Alonso. La esperada conquista del séptimo título de la temporada —el soñado “septete”— se ha esfumado de la manera más dolorosa, y las redes no han tardado en reaccionar.

Uno de los más contundentes ha sido Jota Jordi. El tertuliano de El Chiringuito y confeso barcelonista ha aprovechado la ocasión para lanzar una de sus clásicas puyas al madridismo. “Felicidades por el SEPTETE con Mbappé”, ha escrito irónicamente en su cuenta de X.

De septete… nada de nada

Desde la llegada de Mbappé al club blanco, la prensa afín y gran parte de la afición soñaban con un dominio absoluto, con una plantilla de ensueño capaz de ganarlo todo. La palabra “septete” se convirtió en mantra, casi en promesa. Pero la realidad ha sido otra muy distinta.

| XCatalunya, El Chiringuito, Real Madrid TV

Desde la llegada del delantero francés, el Madrid ha acumulado decepciones: cayó en la Copa del Rey, no ganó la Liga, se despidió pronto de la Champions y ahora, cuando parecía tener el camino despejado para conquistar el Mundial de Clubes, ha sido aplastado por su verdugo: el PSG. El mismo equipo que fue su casa durante años.

Un baño de realidad en el MetLife Stadium

El partido fue un desastre desde el inicio. Las bajas en defensa —Huijsen sancionado, Trent lesionado— obligaron a Xabi Alonso a improvisar. Asencio entró como central y cometió un error infantil en el primer minuto, que regaló el primer gol al PSG. Poco después, Rüdiger haría otro obsequio que Dembélé transformaría en el segundo.

| Canva

Con apenas diez minutos disputados, el Madrid ya perdía 2-0. Y aún faltaban otros dos goles que sellarían la goleada final. El PSG jugó a placer. Vitinha, Zaire-Emery, Nuno Mendes, Dembélé... todos brillaron en un equipo que presionó, combinó, golpeó y desbordó sin piedad.

Luis Enrique, cuestionado en su día por fichar sin grandes nombres, ha construido un equipo temible. Ya ha ganado todo esta temporada y está a punto de cerrar un año perfecto, algo que el Real Madrid solo pudo imaginar.

El fichaje más mediático, sin títulos

El caso de Mbappé resulta simbólico. Su fichaje supuso una victoria institucional para Florentino Pérez, una operación estratégica tras años de intentos fallidos. Pero desde que el francés viste de blanco, el balance es decepcionante. No solo no ha sido decisivo en los partidos grandes, sino que el equipo no ha conquistado ningún gran título.

Mbappé, lejos de brillar, ha quedado eclipsado por la presión y la falta de un sistema que lo potencie. Jota Jordi ha dado en el clavo al utilizar la ironía del “septete” como dardo. No solo por el golpe deportivo, sino por lo que representa en el imaginario blanco: la promesa incumplida de una hegemonía que nunca llegó.

¿Y ahora qué?

El Real Madrid cierra su temporada con más sombras que luces. Modric y Lucas Vázquez se despidieron del club en medio del caos, Courtois salvó la dignidad bajo palos, y Valverde fue el único que dio la cara. Pero eso no basta. Xabi Alonso tiene mucho trabajo por delante.

Y mientras el vestuario intenta asimilar el golpe, el madridismo no puede evitar mirar las redes… y ver a Jota Jordi celebrando, como si de un título culé se tratara, el final de la temporada blanca: “Felicidades por el SEPTETE con Mbappé”. Irónico, cruel… y difícil de rebatir.