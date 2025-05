El contundent missatge de Jota Jordi abans del Clàssic: 'Avui no només...'

Ja al matí del crucial Clàssic entre FC Barcelona i Real Madrid, l'ambient s'escalfa tant dins com fora del terreny de joc. No només està en disputa la classificació, sinó que el partit arriba envoltat en polèmiques recents i records molt frescos, com la recent final de Copa del Rei que el Barça va guanyar amb un agònic gol de Jules Koundé. En aquest context, el reconegut col·laborador televisiu i aficionat blaugrana, Jota Jordi, va llançar un contundent missatge a través de les seves xarxes socials, que ha capturat l'atenció de milers de seguidors.

Les crítiques cap al Real Madrid

Amb un to ferm i clarament emocional, Jota Jordi va publicar al seu compte de Twitter unes declaracions molt contundents que anaven més enllà de l'aspecte purament esportiu. En el seu missatge, el comunicador va assenyalar: "Avui no només juguem contra 11 jugadors. Juguem contra un estat. Juguem contra el poder. Juguem contra els mitjans. Juguem contra la història". Amb aquestes paraules, Jordi va deixar clar que el matx contra el Real Madrid representa, des de la seva perspectiva, una lluita contra múltiples elements externs que, segons ell, afavoreixen històricament al club blanc.

Aquest tuit ràpidament va generar un enorme enrenou, mostrant com la rivalitat entre aquests dos equips va molt més enllà del futbol. No és la primera vegada que Jordi assenyala aquest tipus de presumptes avantatges per al Real Madrid, alimentant encara més una rivalitat que transcendeix el terreny esportiu.

| Real Madrid

Un missatge ple de passió cap al Barça

A més de les crítiques cap a l'etern rival, Jota Jordi també va voler destacar els valors i motivacions que impulsen al FC Barcelona en aquest transcendental enfrontament: "I juguem per un escut. Juguem per un poble. Juguem per un sentiment. Juguem pels nostres i els que ja no hi són. Juguem amb el cor".

Aquestes paraules mostren clarament la importància emocional del partit per a l'afició culé, en un moment especialment sensible després de la recent eliminació europea i amb la possibilitat de sentenciar el títol de lliga. El missatge va concloure amb una crida directa als jugadors: "Sortiu, gaudiu... i guanyeu. No esteu sols, serem milions de culés empenyent. Contra tot i contra tots. Visca el Barça fins a la mort".

Aquest apassionat missatge arriba en un moment crític de la temporada. El Barça avantatja al Madrid en quatre punts i, en cas de victòria blaugrana, el títol quedaria pràcticament sentenciat. A més, la tensió entre ambdós clubs continua augmentant després de la recent final de Copa del Rei, en la qual un xut de Jules Koundé en l'últim sospir va donar la victòria a l'equip culé, alimentant encara més la rivalitat històrica.

El missatge viral de Jota Jordi no només reflecteix la tensió que envolta aquest partit sinó que també mostra com la rivalitat Barça-Madrid continua sent un dels majors fenòmens esportius i culturals del món, capaç de generar emocions intenses tant dins com fora del camp.