Tomás Roncero elogia Rüdiger i li diuen de tot a Twitter

El conegut periodista madridista Tomás Roncero ha desfermat una forta polèmica a les xarxes socials després d'elogiar el defensa del Reial Madrid Antonio Rüdiger durant la final de la Copa del Rei 2024/2025, cosa que ha provocat nombroses crítiques i retrets per part d'altres usuaris.

Abans de l'expulsió del defensa alemany al minut 120 del matx, Tomás Roncero va publicar un missatge a Twitter destacant la dedicació del jugador madridista: "L'esforç de Rüdiger és admirable. Heroi". Aquest comentari, que es va produir abans que Rüdiger protagonitzés una polèmica expulsió després de llançar un objecte des de l'àrea tècnica cap a l'àrbitre, ràpidament es va girar en contra del periodista després de conèixer-se els detalls de la targeta vermella mostrada al jugador.

Allau de crítiques contra Roncero i Rüdiger

Poc després de conèixer-se els fets que van motivar l'expulsió, nombrosos usuaris no van dubtar a criticar durament el comentari de Roncero. Un usuari identificant-se com "FemRepública" va apuntar directament al periodista: "Sr. Roncero. El futbol és un esport i hauria de portar en si valors positius que veuen els nostres fills i filles. Hauríeu d'ajudar més que lloar actuacions lamentables com les d'ahir. No tot val en periodisme i vosaltres teniu molta responsabilitat del que està passant".

Un altre usuari, sota l'àlies "juliáncho326", es va mostrar especialment contundent en afirmar: "Rüdiger va intentar causar-li dany a l'àrbitre amb un objecte que li va tirar des de la banqueta, haurà de ser investigat per les autoritats i prendre les mesures corresponents".

Així mateix, l'usuari "Gurripat0" va qualificar directament a Rüdiger com "el vilà" i va afegir: "Ha demostrat no saber-se comportar sent esportista d'alt nivell. El pique està bé, però l'odi i agressivitat demostrada contra Atlètic i a la final no han de tenir cabuda en el futbol professional".

D'altra banda, "LaVidaRebel d’enFlanagan" va anar encara més lluny en les seves crítiques afirmant que "Sou uns malfactors tots junts, defensant la violència sobre un camp de futbol d'aquest senyor, que hauria de ser sancionat per sempre".

Crítiques i burles per la futura sanció

A més dels retrets al comportament del jugador, alguns usuaris també es van burlar sobre les conseqüències esportives que tindrà aquesta expulsió. Un exemple és l'usuari "LACOBRAAA", qui va apuntar: "És una llàstima que per la sanció es perdi les semifinals de la Champions de la qual és el màxim candidat a remuntar", en un clar to irònic respecte a la situació delicada en què queda el Reial Madrid després d'aquest incident.

La polèmica generada pel comentari de Tomás Roncero reflecteix la creixent tensió al voltant de la figura d'Antonio Rüdiger després de la seva actuació a la final i les conseqüències que podria tenir la seva expulsió.