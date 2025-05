Paraules emotives de Luis Enrique sobre la seva filla abans de la final de la Champions

per Iker Silvosa

El futbol sovint transcendeix els límits de l'esport, oferint moments emotius que queden gravats en la memòria col·lectiva. La Champions League, el torneig més prestigiós del futbol europeu, sempre és un escenari propici perquè sorgeixin aquestes històries. Ara, un entrenador emblemàtic té l'oportunitat de tancar un cercle emotiu que porta anys en el seu cor.

El París Saint-Germain va aconseguir una victòria èpica davant l'Arsenal aquest dimecres, classificant-se per a la segona final de Champions League en la història del club. El pròxim 31 de maig a Munic, s'enfrontaran a l'Inter de Milà, amb el ferm objectiu de aixecar per primera vegada la orelluda. Sota la direcció tècnica de l'espanyol Luis Enrique, el club parisenc ha experimentat una evolució notable en termes de joc col·lectiu, disciplina tàctica i mentalitat guanyadora.

Luis Enrique, qui ja sap què és guanyar la Champions League després de fer-ho amb el FC Barcelona el 2015, buscarà repetir aquella gesta històrica. No obstant això, més enllà de l'èxit esportiu, per al tècnic asturià aquesta final té un significat profundament personal.

| Instagram

L'equip parisenc ha brillat amb llum pròpia durant aquesta temporada europea, destacant-se especialment en atac, liderat per Ousmane Dembélé. Els francesos han aconseguit anotar 33 gols en 16 partits, mostrant un equilibri notable amb només 15 gols encaixats en la competició. La semifinal davant l'Arsenal va ser particularment brillant, demostrant un joc fluid i contundent, propi de l'estil que Luis Enrique sempre ha impulsat en els seus equips.

Emotives paraules de Luis Enrique sobre la seva filla Xana

En la roda de premsa posterior a la victòria davant l'Arsenal, Luis Enrique va compartir unes emotives declaracions en memòria de la seva filla Xana, qui va morir el 2019 a causa d'una greu malaltia. La final de la Champions té per a ell una càrrega emocional extraordinària, ja que va recordar que un dels seus somnis era repetir una imatge inesborrable: la celebració juntament amb la seva filla a Berlín, quan va conquerir la Champions amb el Barça el 2015.

"Recordo una foto increïble amb ella a Berlín, clavant una bandera al camp. Somio amb poder viure quelcom semblant amb el PSG", va expressar mesos enrere el tècnic asturià, unes paraules que van ser recuperades amb força després de la classificació del PSG per a la final.

L'entrenador va destacar amb especial tendresa l'esperit alegre i festiu de Xana: “A la meva filla li agradaven molt les festes, i estic convençut que, allà on sigui, continua celebrant. Encara que físicament no estigui amb mi, espiritualment sempre estarà present, i això és el que realment importa”, va assegurar Luis Enrique en declaracions recents.

Aquest commovedor missatge de l'entrenador espanyol no només ha generat una resposta emotiva de l'afició, sinó que també ha reforçat la unitat i motivació al vestidor parisenc. Jugadors com Mbappé, Hakimi o Marquinhos han manifestat públicament la seva admiració per la força emocional i la inspiració que Luis Enrique transmet al grup, quelcom fonamental en aquests moments clau de la temporada.