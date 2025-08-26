José Álvarez destapa la estrategia de Carlo Ancelotti para perjudicar al Barça

Carlo Ancelotti ha vuelto a encender la polémica internacional con su última lista. Según reveló José Álvarez en El Chiringuito, el técnico italiano ha dejado fuera a los principales jugadores blancos. Ni Vinicius, ni Rodrygo, ni Militao han sido convocados para el próximo parón. Sin embargo, sorprendentemente, sí aparece Raphinha, extremo del Barcelona.

Brasil ya está clasificada para el Mundial y por tanto el parón servirá para hacer probaturas. Pero el movimiento de Ancelotti no es inocente. José Álvarez ha destapado que existe una estrategia clara: proteger a los jugadores del Real Madrid, evitando que acumulen minutos internacionales, y al mismo tiempo mantener en el escaparate a Raphinha, que sigue teniendo un rol importante en la canarinha.

Los ausentes del Real Madrid

La ausencia de Vinicius es la que más ruido genera. El brasileño es, pese a sus polémicas, el gran referente ofensivo del Real Madrid. Sin embargo, Ancelotti ha decidido dejarlo fuera argumentando que no necesita demostrar nada en partidos intrascendentes. Lo mismo ocurre con Rodrygo, que sigue siendo importante en Brasil.

| Real Madrid, Canva

Militao tampoco entra en la lista. El central, que viene recuperándose de una grave lesión, parecía preparado para volver a la selección. Pero Ancelotti ha preferido darle descanso. La decisión refuerza la idea de que el técnico protege a sus exjugadores del desgaste innecesario

La presencia de Raphinha y el impacto en el Barça

Raphinha sí ha sido convocado por Brasil. El extremo del Barcelona vive un buen momento, pero su inclusión es vista con recelo en la Ciudad Condal. Los culés consideran que sus jugadores siempre llegan más cansados tras los parones. Álvarez fue contundente: “Ancelotti está favoreciendo al Real Madrid y perjudicando al Barça”.

| Canva

La lectura es sencilla. Mientras los cracks blancos descansan en Valdebebas, los azulgranas viajarán miles de kilómetros para disputar amistosos de preparación. Eso supone desgaste físico, riesgo de lesiones y pérdida de entrenamientos en plena temporada.

Consecuencias para la temporada

El calendario europeo es exigente, con Champions, Copa y competiciones internacionales. Los jugadores que se libran de viajes y partidos con la selección ganan descanso y preparación específica en sus clubes. El Real Madrid, con Mbappé, Bellingham y compañía, agradece que sus brasileños tengan una pausa.

En cambio, el Barcelona de Flick afrontará una situación diferente. Raphinha volverá más cargado y con riesgo de lesiones. Y si algo aprendió el Barça la temporada pasada es que las bajas pesan en los momentos clave. Por eso, la decisión de Ancelotti genera tanto enfado en el entorno culé.

Un debate que continuará

El propio Ancelotti no ha dado explicaciones públicas contundentes. Se ha limitado a hablar de rotaciones y oportunidades. Pero en España la lectura está marcada por la rivalidad eterna entre Barça y Madrid. Cualquier movimiento que beneficie a uno y perjudique al otro genera sospechas inmediatas.

En definitiva, la convocatoria brasileña ha reabierto un debate de fondo: ¿es correcto que un seleccionador utilice sus listas para proteger a jugadores de su antiguo club? Para José Álvarez la respuesta es clara: Ancelotti lo ha hecho, y el Barça es el gran damnificado.