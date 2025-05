Tomás Roncero torna a fer-la grossa contra el VAR: 'Dos penals...'

La polèmica arbitral continua generant debat a LaLiga i torna a tenir com a protagonista el Real Madrid. L'equip blanc segueix en plena lluita pel títol de lliga, però situacions controvertides continuen alimentant la tensió, especialment arran de les recents decisions del VAR en el seu partit davant el Celta de Vigo.

El conjunt merengue arribava al matx davant l'elenc celeste amb la pressió al màxim. A cinc jornades del tancament del campionat, els de Chamartín estaven obligats a guanyar per mantenir vives les seves opcions de títol, atès que el FC Barcelona lidera amb un avantatge de quatre punts.

Inicialment, semblava que el partit estava controlat amb un clar 3-0 per als blancs. No obstant això, en els últims minuts, la situació va donar un tomb radical: el Celta va anotar dos gols consecutius que van posar en escac al Madrid, i fins i tot van estar a prop de l'empat. Aquesta davallada sobtada va provocar que l'afició madridista mostrés el seu descontentament xiulant a l'equip.

Tomás Roncero carrega contra el VAR

La jornada va tornar a estar marcada per polèmiques decisions arbitrals que no van passar desapercebudes per al conegut periodista Tomás Roncero. L'habitual tertulià televisiu i referent mediàtic del madridisme va expressar de manera contundent la seva indignació a través de les xarxes socials, generant ràpidament gran repercussió.

Segons va publicar Roncero al seu compte de Twitter: "Dos penals, un a Fede Valverde i un altre de Marcos Alonso, al limbe. El d'aquesta temporada és flipant. El del VAR on nassos estava". La publicació va assolir en poc temps més de 224 mil visualitzacions, evidenciant la crispació existent al voltant de l'ús del VAR aquesta temporada.

Roncero es referia a dues accions concretes ocorregudes durant el partit. En la primera, Fede Valverde podria haver estat derribat dins de l'àrea rival, situació que l'àrbitre no va sancionar com a penal. La segona polèmica va venir per una possible mà del defensor Marcos Alonso, novament ignorada tant pel col·legiat al camp com pel VAR.

Aquests incidents arbitrals podrien haver canviat substancialment el marcador del matx, oferint una major tranquil·litat a l'equip madridista. A més, la controvèrsiava créixer a causa que el segon gol del Celta, que va posar en problemes els merengues, va provenir d'un córner mal assenyalat, un altre factor que va augmentar la indignació en l'afició i el club.

Més enllà de les polèmiques arbitrals, va quedar evidenciat que el Real Madrid ha de corregir certs aspectes defensius abans del Clàssic. Les concessions d'última hora davant el Celta reflecteixen una preocupant falta de concentració en moments clau, quelcom que el Barcelona podria aprofitar si no hi ha una millora immediata.

L'equip de Carlo Ancelotti segueix depenent en bona mesura del talent ofensiu de figures com Vinícius Jr., Benzema i Valverde, encara que haurà d'augmentar la seva solidesa al darrere per afrontar amb garanties el duel decisiu davant el Barça. D'altra banda, la contínua polèmica amb el VAR sembla que continuarà alimentant la tensió mediàtica i podria influir indirectament en futures decisions arbitrals.